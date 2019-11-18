Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Гастроли! Петербургский театр комедии
Сон солнца: Carmina Burana
Стипендиат правительства РФ
Премьера! «Питер Пэн»
Я сделал крылья и летал
Возвращение голубки
Чехов в «Деле Луначарского»
ещё Сцена / Из первых уст 18.11.2019 12:490 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич: «Я сделал крылья и летал» – это спектакль для семейного просмотра 18.11.2019 13:360 Николай Хондзинский пригласил юных псковичей на сказку «Чиполлино» 18.11.2019 12:490 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич: «Я сделал крылья и летал» – это спектакль для семейного просмотра 11.11.2019 16:181 Дмитрий Месхиев: Труппа Псковского театра за три года «расцвела», потому что побывала в руках разных режиссеров 11.11.2019 13:454 Стартап для Псковского драмтеатра еще не завершен - Дмитрий Месхиев 18.10.2019 18:140 Новые музыкальные инструменты поступят в Псковскую областную филармонию
Сцена / Из первых уст

Николай Хондзинский пригласил юных псковичей на сказку «Чиполлино»

18.11.2019 13:36|ПсковКомментариев: 1

21 ноября псковских юных слушателей ждет очередной подарок от областной филармонии. На этот раз - концерт симфонического оркестра для детей с песочной анимацией «Чиполлино» на музыку одноименного балета Карэна Хачатуряна. Для главного дирижера Николая Хондзинского эта музыкальная сказка - особенное произведение. Свое отношение к ней он объяснил на странице в Instagram: «Мне посчастливилось общаться с Карэном Суреновичем в течение нескольких последних лет его жизни. Встречи с ним вспоминаю с горечью утраты. Это был человек с потрясающим чувством юмора, с грандиозными познаниями в музыке и жизни. Но, кроме этого, он был свидетелем тех событий, о которых можно сейчас узнать только из книг».

В преддверие большой яркой премьеры мы попросили Николая Хондзинского поделиться подробностями предстоящего концерта и рассказать о дальнейших «детских» планах оркестра.

- Николай, в советское время «Чиполлино» был лайт-версией марксовского «Капитала». Чем важна эта сказка для современных детей? Почему о ней нельзя забывать?

- Для меня «Чиполлино» - это, в первую очередь, музыка балета Карэна Хачатуряна. Именно она стала главным вдохновителем данного проекта. Музыка совершенно фантастической красоты, яркости и юмора. Как мне кажется, она очень точно отражает личность Карэна Суреновича, которому исполняется 100 лет. Кстати, согласно одним источникам, он родился в 1919 году, по другим - в 1920. В общем, можно два года подряд праздновать 100-летний юбилей.

В этом балете каждый номер заслуживает исполнения, но мы сейчас представим его сокращенную версию. Музыкальная сказка, которую зрители смогут увидеть 21 ноября, - это часовой проект с песочной анимацией.

Что касается революционной составляющей «Чиполлино» - да, у Джанни Родари это есть. Но если задуматься - в каждой сказке есть такая составляющая: добро побеждает и изменяет мир. В нашей сказке политического подтекста нет - музыка должна быть сейчас вне и над политикой. Мне вообще кажется, музыка сейчас один из немногих видов искусства, который в состоянии объединить тех, кого разделяет политика.

- «Чиполлино» был в числе ваших любимых детских сказок?

- Я помню мультфильм. Честно говоря, моим любимым персонажем был и остается синьор Помидор. С каким юмором и мастерством он озвучен, какая мимика и прорисовка, какие реплики!

- Для БКЗ это уже не первый спектакль с песочной анимацией. Почему была выбрана именно эта форма контакта со зрителем?

- Вообще сначала мы рассматривали идею сделать текстовой сценарий и провести концерт с участием актера. Думаю, мы когда-нибудь осуществим такой проект. Но, как показал опыт Фестиваля русской музыки, когда художник песочной анимации Оксана Калинко представила зрителям сказки Пушкина, псковские юные слушатели и их родители с большим энтузиазмом восприняли эту форму. К тому же тогда, впервые в Пскове, мы представили цветную песочную анимацию. Мне самому очень нравится, как работает Оксана. Она много сотрудничает с Мариинским театром, гастролирует по миру. И уверен, ее приезд в Псков вновь должен стать для наших юных зрителей запоминающимся и ярким впечатлением.

- С вами делились детскими отзывами о симфонических концертах, которые уже проходили в БКЗ?

- Директор филармонии Елизавета Барышникова мне о них рассказывала, я видел рисунки детей, созданные ими после визитов к нам. Но отзывы на самом деле не всегда нужны, когда ты видишь реакцию детей в зале, чувствуешь их внимание. 

- Вы не отвлекаетесь на то, что происходит на экране во время исполнения музыки?

- Иногда можно посмотреть на анимацию, когда позволяет происходящее, но в принципе нет, не отвлекаюсь. Так можно и про балет говорить - не отвлекает ли он меня?

- На концерте прозвучит классическая музыка. По убеждению части родителей, детям сложно воспринимать серьезные классические произведения. Так ли это? Как настроить ребенка на восприятие такой музыки?

- Во-первых, музыка Хачатуряна настолько яркая, динамичная, она не требует каких бы то ни было музыковедческих пояснений. Но я бы даже сказал, что это вторично - я глубоко убежден, и убеждение мое проверено многолетним опытом: дети реагируют на музыку гораздо легче, глубже и проще, чем взрослые. Просто потому, что детям в принципе большее открыто: то, что взрослым надо объяснять, дети понимают сами. У детей вопросов не будет ни по поводу музыки Хачатуряна, ни по поводу Баха или Моцарта. И чем раньше детей приучать слушать музыку, тем лучше это сказывается на развитии интеллекта, художественного вкуса. Удается приучать ребенка к Моцарту еще до рождения - вообще замечательно. И маме, кстати, полезно не меньше. Здесь даже речь не столько о походах на концерты, скорее о том, что музыка должна звучать в жизни ребенка, она должна быть в его привычной среде. Это - одна из важнейших прививок, которая критично необходима современным детям.

- Что готовит Псковский симфонический оркестр для псковского юного зрителя в ближайшем будущем?

- У нас впереди третий концерт в рамках абонемента «Сказки Пушкина», это будет «Руслан и Людмила». Затем, в конце декабря - ёлки, и 6 января - «Маленький принц», вновь с песочной анимацией.

Впервые за долгое время мы возвращаемся к формату ёлок с симфоническим оркестром. Это очень распространенный вид детских праздничных мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге - в крупных городах симфоёлки устраивают в консерваториях, в Домах музыки, везде, где есть возможность.

Если заглядывать еще дальше, то думаю, мы будем постепенно расширять репертуар, в том числе концертов с участием песочной анимации. Интерес к нашим детским проектам есть, значит, будем работать. К тому же есть несколько вещей, которые я обязательно хочу сделать - среди них «Петя и волк» Прокофьева. В прошлом сезоне так и не удалось это реализовать, надеюсь, в этом получится. И еще расскажу об одном планируемом проекте: буквально на днях встречался с Ларисой Абисаловной Гергиевой, и мы решили создать особый Мариинский детский абонемент. Надеюсь, мы сможем запустить его уже в этом сезоне, после Нового года.

Успеть приобрести билеты на музыкальную сказку «Чиполлино» с песочной анимацией можно ЗДЕСЬ>>>

Теги: #БКЗ #дети #Николай Хондзинский
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
18.11.2019, 14:100 В Пскове прошел Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира» 18.11.2019, 13:361 Николай Хондзинский пригласил юных псковичей на сказку «Чиполлино» 18.11.2019, 12:490 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич: «Я сделал крылья и летал» – это спектакль для семейного просмотра 16.11.2019, 10:420 Псковичам показали спектакль «Гарольд и Мод». ФОТО
15.11.2019, 14:010 «Что далее? А далее зима…» - Псковский театр драмы представляет декабрьскую и новогоднюю праздничную январскую афишу 13.11.2019, 16:560 Спектакль о любви с Гошей Куценко в главной роли увидят псковичи 3 декабря 13.11.2019, 14:431 Псковская Театрально-концертная дирекция предлагает костюмы в аренду 13.11.2019, 12:300 14 ноября в Пскове «Детская литературная Филармония» наградит победителей первого конкурса
13.11.2019, 08:510 Филармония предложила псковичам новый формат общения 12.11.2019, 17:300 Что покажут в кинотеатрах Псковской области на Новый Год, рассказали в Театрально-концертной дирекции 11.11.2019, 19:220 «7САМУРАЕВ» глазами Александра Донецкого 11.11.2019, 17:354 Псковский драмтеатр приостанавливает гастрольную деятельность
11.11.2019, 16:181 Дмитрий Месхиев: Труппа Псковского театра за три года «расцвела», потому что побывала в руках разных режиссеров 11.11.2019, 15:531 Пушкинский театральный фестиваль в Пскове могут перенести с февраля на начало июня 11.11.2019, 13:454 Стартап для Псковского драмтеатра еще не завершен - Дмитрий Месхиев 11.11.2019, 13:221 Дмитрий Месхиев оценил шансы победы псковского «Ревизора» в «Золотой маске»
11.11.2019, 12:435 Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик — Дмитрий Месхиев о вкусах псковского зрителя 11.11.2019, 11:501 Дмитрий Месхиев о спектакле 7САМУРАЕВ: Мы осознанно пошли на этот эксперимент 09.11.2019, 11:099 7САМУРАЕВ: Предчувствие беды 08.11.2019, 11:370 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» исполнят лучшие хиты на концерте в Пскове
07.11.2019, 16:060 «День короткометражного кино-2019» пройдет в районных кинотеатрах Псковской области 06.11.2019, 15:110 Псковский фестиваль русской музыки вошел в число победителей регионального этапа премии «События России-2019» 03.11.2019, 14:124 В Пскове выступит легендарный Кубанский казачий хор 01.11.2019, 17:010 Комедию «Просто Бэби» покажут в Псковской филармонии
01.11.2019, 15:400 Две баннерные выставки, посвященные псковскому зодчеству, откроются 4 ноября у стен Псковского Кремля 01.11.2019, 10:261 В День Народного Единства региональная киносеть разбавит свой репертуар исторической постановкой «Смута» 31.10.2019, 16:050 Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» отмечен Экспертным советом фестиваля «Золотая маска» 31.10.2019, 15:530 Стало известно, какие актеры Псковского драмтеатра номинированы на премию «Золотая маска»
31.10.2019, 15:270 Дмитрий Месхиев: Спектакль 7САМУРАЕВ будет, как минимум, очень красивым 31.10.2019, 15:220 Сергей Чехов: 7САМУРАЕВ - история о том, чтобы перестать рефлексировать по поводу обрушившихся надежд 31.10.2019, 14:535 Псковский «Ревизор» номинирован на театральную премию «Золотая маска» 30.10.2019, 16:260 Историю о судьбоносной встрече двух одиноких людей покажет Кишиневский драматический театр в ноябре в Пскове
29.10.2019, 11:120 Выставка, посвященная проблеме бездомности, откроется в галерее «Цех» 28.10.2019, 13:320 Псков принял эстафету Всероссийского театрального марафона от Санкт-Петербурга 28.10.2019, 13:190 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят в БКЗ Псковской областной филармонии 27.10.2019, 15:051 В Псковском драмтеатре прошел спектакль «Энергичные люди». ФОТО
27.10.2019, 13:470 Неделя французского кино завершается в Пскове 26.10.2019, 19:170 В Псковском театре кукол прошла премьера сказки-фантазии «Питер Пэн». ФОТО 26.10.2019, 08:281 Ягодка опять 25.10.2019, 17:350 Псковичей приглашают в драмтеатр на «Снежную Королеву»
25.10.2019, 14:3528 Предложили интересную работу в Москве: Людмила Цишковская покидает должность директора Псковского драмтеатра 25.10.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 24.10.2019, 13:420 Спектакль «Макбет» покажут сегодня в рамках Театральной олимпиады 24.10.2019, 12:510 В Псковском театре кукол состоится премьера спектакля «Питер Пэн»
24.10.2019, 12:154 «Признание»: Союз театральных деятелей признал «Ревизора» лучшим спектаклем года 23.10.2019, 21:520 Псковская область одной из первых присоединилась к проекту «КиноДетство.рф Платформа равных возможностей» 23.10.2019, 18:160 Фильм о школьном волонтерском движении покажет региональная киносеть в рамках акции «День Доброй Воли» 22.10.2019, 14:202 Консул Франции в Санкт-Петербурге откроет Неделю французского кино в Пскове
22.10.2019, 13:440 Юных псковичей приглашают в «Детскую литературную филармонию» 22.10.2019, 12:230 Необычный спектакль-путешествие «Тысячелистник» пройдет в галерее «ЦЕХ» в дни школьных каникул 22.10.2019, 11:390 Кишиневский драмтеатр покажет в Пскове комедию «Гарольд и Мод» и сказку «Снежная королева» 21.10.2019, 16:020 Премьера бэби-спектакля «Я сделал крылья и летал» прошла в Пскове. ФОТО
21.10.2019, 11:090 Большой юбилейный концерт ансамбля «Псков». ФОТО 18.10.2019, 18:390 Псков примет Всероссийский театральный марафон 18.10.2019, 18:140 Новые музыкальные инструменты поступят в Псковскую областную филармонию 18.10.2019, 16:280 Финансовая и юридическая свобода важна для развития Псковской областной филармонии - директор учреждения
18.10.2019, 16:010 Возможность выхода Псковского симфонического оркестра на федеральный уровень реальна - директор областной филармонии 18.10.2019, 15:480 Подстрочник с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО 18.10.2019, 15:130 Елизавета Барышникова: Симфонический оркестр - главный символ перемен в Псковской филармонии 18.10.2019, 14:181 Александр Либ остается в Псковской филармонии в качестве солиста-вокалиста
18.10.2019, 14:110 Елизавета Барышникова: Псковская областная филармония начала зарабатывать 18.10.2019, 13:445 Елизавета Барышникова: У Псковской областной филармонии сейчас есть собственное лицо 18.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 17.10.2019, 14:462 Падают листья, и вместе с ними цены - Псковский театр драмы напоминает о скидках на спектакли ноябрьской афиши
17.10.2019, 12:410 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич рассказала о готовящемся в Пскове бэби-спектакле «Я сделал крылья и летал» 16.10.2019, 11:510 Солистка Елена Федина об ансамбле «Псков»: Все мы заражены одним - русской музыкой 15.10.2019, 19:363 Если Александр Иванович принял такое решение, мы не в силах его остановить - руководство филармонии об уходе Александра Либа с поста руководителя ансамбля «Псков» 15.10.2019, 15:041 Виктор Яковлев: 40 лет на псковской сцене
15.10.2019, 14:033 В ансамбле «Псков» сегодня играют круче, я не преувеличиваю - Александр Либ 15.10.2019, 12:430 Николай Хондзинский: Гала-концерт в честь 75-летия Псковской филармонии – это праздник музыки для наших слушателей 15.10.2019, 12:341 Неделя французского кино пройдет в Пскове 15.10.2019, 11:440 Концерт «Старые Новые Песни» пройдет в Псковской областной филармонии в январе
15.10.2019, 08:079 На концерт Лолиты в Пскове не смогли продать билеты 14.10.2019, 15:122 Режиссер Сергей Чехов рассказал, что общего у Куросавы, Хокинга, девочки из триллера «Звонок» и актрис Псковского драмтеатра 14.10.2019, 12:470 Слушать, читать и творить предлагают юным зрителям Псковская филармония и библиотека им. Каверина в совместном конкурсе 14.10.2019, 11:560 Лирическую комедию «Хочу сниматься в кино» увидят псковичи
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru