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Николай Хондзинский пригласил юных псковичей на сказку «Чиполлино»

21 ноября псковских юных слушателей ждет очередной подарок от областной филармонии. На этот раз - концерт симфонического оркестра для детей с песочной анимацией «Чиполлино» на музыку одноименного балета Карэна Хачатуряна. Для главного дирижера Николая Хондзинского эта музыкальная сказка - особенное произведение. Свое отношение к ней он объяснил на странице в Instagram: «Мне посчастливилось общаться с Карэном Суреновичем в течение нескольких последних лет его жизни. Встречи с ним вспоминаю с горечью утраты. Это был человек с потрясающим чувством юмора, с грандиозными познаниями в музыке и жизни. Но, кроме этого, он был свидетелем тех событий, о которых можно сейчас узнать только из книг».

В преддверие большой яркой премьеры мы попросили Николая Хондзинского поделиться подробностями предстоящего концерта и рассказать о дальнейших «детских» планах оркестра.

- Николай, в советское время «Чиполлино» был лайт-версией марксовского «Капитала». Чем важна эта сказка для современных детей? Почему о ней нельзя забывать?

- Для меня «Чиполлино» - это, в первую очередь, музыка балета Карэна Хачатуряна. Именно она стала главным вдохновителем данного проекта. Музыка совершенно фантастической красоты, яркости и юмора. Как мне кажется, она очень точно отражает личность Карэна Суреновича, которому исполняется 100 лет. Кстати, согласно одним источникам, он родился в 1919 году, по другим - в 1920. В общем, можно два года подряд праздновать 100-летний юбилей.

В этом балете каждый номер заслуживает исполнения, но мы сейчас представим его сокращенную версию. Музыкальная сказка, которую зрители смогут увидеть 21 ноября, - это часовой проект с песочной анимацией.

Что касается революционной составляющей «Чиполлино» - да, у Джанни Родари это есть. Но если задуматься - в каждой сказке есть такая составляющая: добро побеждает и изменяет мир. В нашей сказке политического подтекста нет - музыка должна быть сейчас вне и над политикой. Мне вообще кажется, музыка сейчас один из немногих видов искусства, который в состоянии объединить тех, кого разделяет политика.

- «Чиполлино» был в числе ваших любимых детских сказок?

- Я помню мультфильм. Честно говоря, моим любимым персонажем был и остается синьор Помидор. С каким юмором и мастерством он озвучен, какая мимика и прорисовка, какие реплики!

- Для БКЗ это уже не первый спектакль с песочной анимацией. Почему была выбрана именно эта форма контакта со зрителем?

- Вообще сначала мы рассматривали идею сделать текстовой сценарий и провести концерт с участием актера. Думаю, мы когда-нибудь осуществим такой проект. Но, как показал опыт Фестиваля русской музыки, когда художник песочной анимации Оксана Калинко представила зрителям сказки Пушкина, псковские юные слушатели и их родители с большим энтузиазмом восприняли эту форму. К тому же тогда, впервые в Пскове, мы представили цветную песочную анимацию. Мне самому очень нравится, как работает Оксана. Она много сотрудничает с Мариинским театром, гастролирует по миру. И уверен, ее приезд в Псков вновь должен стать для наших юных зрителей запоминающимся и ярким впечатлением.

- С вами делились детскими отзывами о симфонических концертах, которые уже проходили в БКЗ?

- Директор филармонии Елизавета Барышникова мне о них рассказывала, я видел рисунки детей, созданные ими после визитов к нам. Но отзывы на самом деле не всегда нужны, когда ты видишь реакцию детей в зале, чувствуешь их внимание.

- Вы не отвлекаетесь на то, что происходит на экране во время исполнения музыки?

- Иногда можно посмотреть на анимацию, когда позволяет происходящее, но в принципе нет, не отвлекаюсь. Так можно и про балет говорить - не отвлекает ли он меня?

- На концерте прозвучит классическая музыка. По убеждению части родителей, детям сложно воспринимать серьезные классические произведения. Так ли это? Как настроить ребенка на восприятие такой музыки?

- Во-первых, музыка Хачатуряна настолько яркая, динамичная, она не требует каких бы то ни было музыковедческих пояснений. Но я бы даже сказал, что это вторично - я глубоко убежден, и убеждение мое проверено многолетним опытом: дети реагируют на музыку гораздо легче, глубже и проще, чем взрослые. Просто потому, что детям в принципе большее открыто: то, что взрослым надо объяснять, дети понимают сами. У детей вопросов не будет ни по поводу музыки Хачатуряна, ни по поводу Баха или Моцарта. И чем раньше детей приучать слушать музыку, тем лучше это сказывается на развитии интеллекта, художественного вкуса. Удается приучать ребенка к Моцарту еще до рождения - вообще замечательно. И маме, кстати, полезно не меньше. Здесь даже речь не столько о походах на концерты, скорее о том, что музыка должна звучать в жизни ребенка, она должна быть в его привычной среде. Это - одна из важнейших прививок, которая критично необходима современным детям.

- Что готовит Псковский симфонический оркестр для псковского юного зрителя в ближайшем будущем?

- У нас впереди третий концерт в рамках абонемента «Сказки Пушкина», это будет «Руслан и Людмила». Затем, в конце декабря - ёлки, и 6 января - «Маленький принц», вновь с песочной анимацией.

Впервые за долгое время мы возвращаемся к формату ёлок с симфоническим оркестром. Это очень распространенный вид детских праздничных мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге - в крупных городах симфоёлки устраивают в консерваториях, в Домах музыки, везде, где есть возможность.

Если заглядывать еще дальше, то думаю, мы будем постепенно расширять репертуар, в том числе концертов с участием песочной анимации. Интерес к нашим детским проектам есть, значит, будем работать. К тому же есть несколько вещей, которые я обязательно хочу сделать - среди них «Петя и волк» Прокофьева. В прошлом сезоне так и не удалось это реализовать, надеюсь, в этом получится. И еще расскажу об одном планируемом проекте: буквально на днях встречался с Ларисой Абисаловной Гергиевой, и мы решили создать особый Мариинский детский абонемент. Надеюсь, мы сможем запустить его уже в этом сезоне, после Нового года.

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