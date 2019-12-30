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Елизавета Барышникова: 2019 год стал для Псковской филармонии рекордным по концертам и эмоциям

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как планируют отмечать Новый 2020 год. Директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова рассказала о главных, по ее мнению, событиях 2019 и о планах на следующий год.

- Елизавета, чем вам запомнится 2019 год, каковы его главные итоги для филармонии?

- Уходящий год стал достаточно прорывным для БКЗ, для симфонического оркестра, для культурной политики региона в целом. На сцене филармонии прошло огромное количество очень ярких мероприятий: мы провели летние филармонические сезоны, два раза в этом году к нам приезжал на гастроли оркестр Мариинского театра и Русский имперский балет - программа была очень яркой и насыщенной. Очень яркую положительную динамику роста показала наша аудитория.

Если сравнивать этот год с предыдущим, могу сказать, что 2019-й - рекордсмен по событиям, мероприятиям, эмоциям. Мы серьезную планку задали этим годом, и в 2020 нам придется еще усерднее работать, чтобы эти обороты не снижать.

Очень важной стала для нас встреча с главой региона. Михаил Юрьевич принял у себя музыкантов симфонического оркестра, были достигнуты определенные позитивные договоренности, которые уже находятся в процессе осуществления - это для нас большая честь и радость. Мы чувствуем поддержку, и эта поддержка очень важна для нас.

Заканчиваем сезон тоже ярко: в декабре у симфонического оркестра невероятное количество концертов, мы организуем благотворительные елки, 29 декабря представляем проект Венский новый год. Билеты на этот концерт были полностью проданы очень быстро, поэтому мы поставили в программу еще один концерт в этот же день. Востребованность проекта говорит о том, что псковичи хотят, чтобы мы делились с ними нашим новогодним настроением. Я думаю, что хорошо проданные концерты - показатель того, что мы этот год провели вместе и заканчивать его тоже будем вместе.

2019 год стал очень важным и прорывным для филармонии. Дальше - только вперед.

- Лично вам что принес 2019 год?

- Уверенность в том, что если ты работаешь смело и честно, если ты обращаешь большое внимание на качество и создаешь новые проекты, новые форматы. то нет ничего невозможного. Уходящий год подтвердил, что нужно мечтать, много работать, стараться - и тогда все задуманное будет реализовано.

- Чего вы ждете от 2020 года?

- Жду продолжения яркой и бурной деятельности филармонии. Мы уже наработали хорошую базу, у нас есть все возможности для того, чтобы дальше продвигаться, развиваться, строить еще более грандиозные планы. От 2020 года я жду еще более ярких событий, эмоций, важных культурных мероприятий для региона.

- Вы решили, как будете справлять Новый год?

- Да, в виду того, что предновогодняя пора в этом сезоне оказалась очень насыщенной, мы работаем в режиме 24/7, мне очень хочется новогодние праздники провести в тишине и спокойствии. Это будет семейный тихий уютный праздник.

- У вас в семье есть традиции встречи Нового года? Что вспоминается из детских праздников?

- На утреннике в детском саду я была в костюме лисички. Конечно же, помню подарки под елкой, ожидание Деда Мороза. Я не буду говорить, что его не существует, но сейчас уже так сильно не жду от него подарков. Эти эмоции, которые ты можешь, наверное, почувствовать только в детстве, это ощущение чуда во взрослом возрасте меняется. Но очень важно просто генерировать и поддерживать в себе ощущение счастья и ожидание чуда.