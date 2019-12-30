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Хороший материал с хорошим режиссером, да отзывчивый зритель, что еще для счастья актрисе надо - заслуженная артистка России Надежда Чепайкина

Заслуженная артистка России Надежда Чепайкина в канун юбилея, который выпал на 5 января 2020 года, рассказала об особенностях профессии, любимом режиссере, а также дала советы молодым актерам.

5 января, в 18:00 актриса выйдет на сцену в роли Домны Пантелевны в спектакле «Таланты и поклонники» по пьесе А.Н.Островского – это будет бенефис Надежды Чепайкиной.

- Надежда, насколько вам дорога роль матери актрисы Негиной?

- Тема мне близка. Домна Пантелевна говорит: «Как ни крути, а все-то наша жизнь не сладка. Признаться сказать, надоело нищенствовать-то.» Поэтому она и хочет лучшей доли для дочери. Но в финале, когда Негина (Ксения Тишкова) уезжает с Великатовым (Евгений Терских) я плачу по-настоящему, осознавая, что подтолкнула дочь в объятия «дьявола». Я сама мать двоих детей и тема мне близка.

- Вы играли в спектаклях «Василиса Мелентьева», «Не все коту масленица». Театр Островского любите?

- Да, там есть что играть. Роли яркие, сочные.

- На псковской сцене почти сто ролей воплощены вами за сорок лет служения. Какие-то из них можете назвать важными для себя?

- Русалочка в сказке Андерсена, невероятно искренняя и полная сильных чувств, одна из любимых моих ролей. Это была не просто сказка, а серьезная философия жизни в этой роли. Русалочка из моих первых главных ролей, это 1983 год. Испытанием для меня стала роль Фенисы в комедии Лопе де Вега «Хитроумная влюбленная», потому что ее я играла в очередь с Галиной Шукшановой. Кабато в «Проделках Ханумы» в 1998 году, здесь мы с Шукшановой двух свах играли, удовольствие от работы получила. Конечно же, Василиса Мелентьева – роль 2003 года, очень дорога для меня тем, что позволила показать весь диапазон чувств сильной натуры этой зрелой женщины. А потом уже пошли матери сценические – Перфильевна в «Псковитянке», в «Метели» и «Полтаве» - пушкинской, в «Роберто Зукко», в «Танце Дели», в «Соседях», в «Фантазиях Фарятьева».

- Что на самом деле интересно играть?

- Хороший материал с хорошим режиссером, да отзывчивый зритель, что еще для счастья актрисе надо!

- Продолжим о профессии. Как изменилось и изменилось ли ваше представление о профессии? Мечты юности сбылись?

- В юности мечтаешь о многом. Для моей профессии важно найти свой театр. Таким единственным театром, моим домом стал для меня Псковский театр. Неожиданно для меня.

В Псков я приехала в 1979 году на один сезон, а задержалась на сорок лет! Вся жизнь прошла. Я же думала в Ленинграде работать, показывалась в театры, пока не взяли, приехала в Псков.

- Что же задержало в Пскове так надолго?

- Первое ощущение от Пскова было странное. В окно выглянула – серая стена, снег, слякоть. Февраль. Постепенно привыкла, в псковский ритм втянулась. Друзья в театре появились. А когда Валерий Васильевич Бухарин дал роль в «Игре воображения», а потом и похвалил: «У вас хорошая школа», тогда и совсем хорошо стало.

- Все-таки что-то изменилось в отношении к работе за эти годы?

- Да нет, как относилась к работе ответственно и серьезно в юности, так и сейчас отношусь.

- Свою личную судьбу вы тоже в театре встретила?

- Да, мой муж Виталий Чепайкин «создавал» на сцене волны для Русалочки, которую я играла. Он стал машинистом сцены с режиссерским образованием. Просто решил, что режиссер не его профессия. Ухаживал за мной, цветы в окошко мне бросал каждый день. Я и сейчас с ним советуюсь и спрашиваю, когда со студентами репетирую.

- Надежда, вы уже третий год работаете на актерском курсе РГИСИ. Творческое общение со студентами дает вам сил, чему-то учит?

- Да. Во-первых, я вместе с ними прохожу курс практической режиссуры, придумываю что-то. Хотя я добрый преподаватель, с ними надо требовательнее, но я так не могу. Сама когда-то такая была, поэтому и прощаю им многое.

- Что самое сложное и самое приятное в актерской профессии для вас?

- Самое сложное – текст роли учить. Дома меня всегда что-то отвлекает, поэтому я делаю это в театре. Самое приятное – выходить на сцену! И если свою роль сыграл хорошо, появляется прилив сил, энергии, хоть еще раз выходи играть!

- Вы работали со многими режиссерами. Кто, кроме первых – Бухарина и Радуна, остался памятен?

- Александр Иванович Кладько. С ним работать было легко, свободно, комфортно. Юмор у него, деликатность режиссерская, он никогда не говорил впрямую, если что-то не так, наоборот, предлагал попробовать разные варианты. Классно работал с актерами. По-другому совершенно работал французский режиссер Ришар в «Роберто Зукко» - он картинку выстраивал. Димитрий Васильев – тот всегда знал, что и зачем делает.

- А для вас что важно в режиссере?

- Предполагается, что актер должен быть готов к репетиции, например, текст знать. Важно, чтобы и режиссер тоже был готов и твердо знал, чего он от актеров хочет добиться.

- И о партнерах спрошу. Вы часто играете с заслуженной артисткой России Галиной Шукшановой?

- Мне с ней комфортно на сцене. За столько лет мы уже спелись с ней, хулиганим иногда на спектаклях. Она моя любимая партнерша.

- Мечтаете какую-то роль сыграть?

- Я мечтаю все сыграть. Хоть бы что-то дали.

- От каких ошибок, опираясь на свой опыт, вы могли бы предостеречь молодых актеров?

- Больше доверять себе и своей интуиции. Как показывает мой опыт – первая реакция самая верная! Сергей Юрский сказал, что «человек интеллигентный - это человек сомневающийся». Вот и я, как интеллигентный человек, тоже сомневаюсь. А надо верить себе!

5 января, 18:00 «Таланты и поклонники», большая сцена

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