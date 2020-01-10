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Сцена / Из первых уст

Режиссер «Нави Волырк…» Елена Павлова: Мы попытаемся понять личную человеческую историю, полную загадок и противоречий

22.01.2020 13:48|ПсковКомментариев: 0

На Малой сцене Псковского театра драмы идут репетиции спектакля об Иване Андреевиче Крылове, великом литераторе и мистификаторе.

Петербургский режиссер Елена Павлова ставит на псковской сцене спектакль по пьесе современного драматурга Олега Михайлова «Нави Волырк, капитанский сын». Сама пьеса имеет более длинное и интригующее название «Нави Волырк, капитанский сын. Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу».

- Елена, спектакль, которым вы сейчас работает, родился из эскиза режиссерской лаборатории «Театр про писателей», которая проходила в июне прошлого года в нашем театре. За превращение наброска в полноценный репертуарный спектакль проголосовали зрители и театральные эксперты. А вас лично чем зацепила эта история?  

- Это пьеса основана на достаточно известном сборнике анекдотов о жизни Ивана Андреевича Крылова, который на самом деле был такой яркой интересной личностью, что, я думаю, узнать о нем побольше будет любопытно многим. Меня заинтересовала возможность показать великого человека в его обычных бытовых проявлениях. Мы попытаемся понять его личную человеческую историю, полную загадок и противоречий. А поскольку Крылов оставил нам много загадок, это еще интереснее. Мало кто знает, что он сам сотворил некую шутовскую маску, под которой ему легче было жить и прятать свою настоящую жизнь, свои мысли, свои реакции на политические события и высочайших особ.

- Хорошо, а что бы вы ответили скептикам насчет современности самого главного героя? Не устарел ли «дедушка Крылов»? Ведь великого  баснописца с его эзоповым языком как-то, скажем прямо, подзабыли, кроме школьной программы?

-  Как он может устареть? Это в наше-то время, когда вопрос цензуры стал, как никогда, актуален. Кстати, эта тема не раз возникает в самой пьесе. Крылов чрезвычайно современен. Да, несколько в тени, немного забыт, к сожалению, незаслуженно. В его произведениях есть огромная глубина, множество смыслов, тонкое понимание человеческой природы…Жаль, что многие прочитавшие его в школе потом не возвращаются к его творчеству. Это проблема, кстати, касается многих классиков. Взять хотя бы Достоевского.

 - А ведь Крылов был еще и талантливым драматургом…

-  Я бы эти стези не делила. Ведь себя он представляет в начале действия так: «Я литератор». То есть человек, работающий со словом. И вот этого самого слова будет много в спектакле. Текст у драматурга получился богатым, вкусным. Вы понимаете, о чем я? Сейчас наш современный язык так обнищал, оскудел. И когда ставят историческую пьесу, порой режут слух какие-то современные фразы. Тогда же говорили и писали совсем не так. Автору удалось воссоздать по запискам современников Крылова, по их воспоминаниям, естественную, живую речь людей девятнадцатого столетия. Здесь хороший язык, прекрасно построенные речевые обороты.

- По жанру это пьеса – исповедь главного героя, в которой есть и трагическое, и немало комического, и мистика. Насколько трудно это воплотить сценически? Я  имею в виду зрелищность постановки, ведь часто главный герой остается на сцене наедине со зрителями.

- Когда  речь идет о такой яркой многогранной личности, какой являлся Крылов, история не может быть скучной. Тем более у нас будет не один и не два, а много  режиссерских приемов, которые не дадут заскучать зрителю.

Я  рада, что над сценографией спектакля работает известный театральный художник Николай Слободяник. Его художественное видение спектакля очень образно, оно, уверена, усилит воздействие на зрителя, подчеркнет двойственность натуры главного героя, попытку посмотреть на себя со стороны, его склонность к мистификациям, перевертышам - это заложил драматург даже в названии пьесы. Его первый литературный псевдоним Нави Волырк – анаграмма его имени. Всего я перечислять не буду, но такие художественные детали, как зеркала, магнитофон, бобинные пленки, которые родились в эскизе, останутся и в спектакле. Вообще по сравнению с эскизом спектакль вырастет по времени  почти в два раза. Добавятся герои, основные сюжетные линии получат большее развитие и т.д.

- Вы довольны вашей творческой командой? Как  вам работается с псковскими актерами?

- Сложилась хорошая работоспособная команда.  Во всяком случае лучше, чем Сергей Попков, мне трудно представить актера в образе Ивана Крылова в этом театре. Это его история. И темы, которые затрагиваются в спектакле, ему абсолютно созвучны  и близки как художнику. У остальных актеров тоже есть много хороших попаданий. Работать с ними очень интересно.

-  А вы берете на вооружение их предложения? Вообще вы режиссер требовательный, жесткий?

- Не-е-ет! Может, актеры думают по-другому, но я так не считаю.

Конечно, я помню заповеди В.И. Немировича-Данченко о том, что режиссер – это педагог, это зеркало, это организатор и т.д. Но я же понимаю, что где-то надо быть жестким, а где-то поддержать, пойти навстречу. Актеры – люди творческие, можно так надавить, что человек навсегда закроется от тебя, не сможет тебе больше доверять. Говорят, самый плохой режиссер тот, которому не задают вопросов. То есть он настолько велик, что актеры боятся задавать вопросы и делают все так, как им сказано. Почему некоторые большие режиссеры вдруг начинают ставить плохие спектакль один за другим? Потому что работают штампами, не слышат актеров, не размышляют вместе с ними. У нас такого порога, к счастью, нет,  

Поэтому мы ведем диалог, актеры предлагают какие-то ходы, если это удачно, то остается в спектакле. Но все зависит от артиста, насколько он с тобой на одной волне.

 - А есть уже свои устоявшиеся режиссерские «фишки», которые помогают в работе, помогают, скажем, «зажечь» актера, пробудить интерес к роли, если что-то не получается?

- Нет, думаю, пока нет. Может, я их уже вырабатываю, но я пока еще очень молодой режиссер.

- Елена, вы по образованию режиссер музыкального театра и, конечно, большое внимание уделяете музыке. Расскажите, как подбиралось музыкальное сопровождение к спектаклю? 

- На самом деле это сложная история. Музыка из подбора – тема больная в современном театре. Хорошо, когда есть возможность поработать с композитором, который специально напишет музыку к данной постановке. У нас такой возможности не было,  поэтому остановились на творчестве современного композитора-неоклассика, минималиста, и  что-то добавили уже в процессе работы. Так что благодаря музыке история должна стать более современной, приближенной к сегодняшней жизни. Музыка прошлых столетий явно бы не подошла в данном случае.  

- Как вы считаете, с какими мыслями зрители выйдут после вашего спектакля?

- Сложный вопрос. О чем спектакль? Знаете, все это формируется в творческом процессе, как правило. Это неправда, когда режиссер приходит и говорит: будем ставить про то и про то. И неукоснительно следует этой установке. Так не бывает, обязательно получится что-то другое. Это же творчество, все артисты такие разные, непредсказуемые. А если еще ты с ними  раньше не работал… Все может пойти не так, как задумал. И никогда не знаешь, во что, собственно, это все выльется. Конечно, один из главных мотивов спектакля  есть мотив одиночества, духовного очищения перед смертью, попытка главного героя найти свое истинное «я». Понятно, что это главные темы, но они сейчас только выкристаллизовываются в процессе работы,  на ходу привносятся какие-то приемы, находки актеров. Что будет в итоге, может, акценты сместятся? Я не знаю.

- Прозвучит ли в спектакле пушкинская тема? Ведь известно, что «Капитанская дочка» была написана под впечатлением воспоминаний  и «капитанского сына» Ивана Крылова, который в младенчестве застал бунт Пугачева?

- Мы решили не развивать эту тему вскользь, поскольку она слишком большая и серьезная. И если за нее браться, то - по-честному. Бунт Пугачева – это огромная кровавая трагедия, и делать из нее историю с пластиковыми солдатиками не хотелось бы. Поэтому этой страницы жизни Крылова  мы не касаемся, как и некоторых других фактов, которыми пришлось пожертвовать ради главного. Ведь пьеса Михайлова размером в 17 страниц рассчитана на многочасовое сценическое действие.

Елена Павлова - молодой режиссер, чей первый спектакль «Ло-ли-та» уже привлек внимание самобытностью творческого почерка, а второй - опера «Снегурочка» - стал  трижды номинантом Национальной театральной премии «Золотая Маска». Спектакль «Легкое дыхание» по рассказу И.А. Бунина, поставленный Еленой Павловой, вошел в лонг-лист Национальной премии «Золотая Маска». В планах - постановка по повести И.С. Тургенева «Му-му».

Любимые режиссеры Елены, чье творчество ей очень близко, - Ромео Кастеллуччи, Юрий Бутусов, Эймунтас Някрошюс.

Спектакль «Нави Волырк, капитанский сын» 15, 16 и 26 января, малая сцена.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра   http://drampush.ru/repertoire/navi_volyrk

Источник: Псковская Лента Новостей
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