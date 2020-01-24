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Заслуженный артист России Сергей Попков: Я рад провести свой юбилей не перед телевизором, а на сцене

Заслуженному артисту России Сергею Попкову очень радостно оттого, что свой 60-летний юбилей он проведет не перед телевизором, а на сцене. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, рассказывая о предстоящей премьере Псковского драмтеатра - спектакле «Нави Волырк, капитанский сын».

Поп-драму по пьесе Олега Михайлова в постановке Елены Павловой можно будет увидеть на Малой сцене 15 и 16 февраля. Спектакль создан к юбилею Сергея Попкова, одного из ведущих артистов труппы Псковского театра. Свое 60-летие артист будет отмечать 16 числа.

В спектакле «Нави Волырк» Сергей Попков сыграет главную роль, это будет его актерский бенефис.

Артист пригласил зрителей на премьеру. «Ваша энергетика дает силы, для этого и работаешь. Мне радостно, что свой юбилей я проведу не перед телевизором, а на сцене, в живом процессе», - отметил гость студии.

Он также рассказал радиослушателям о спектакле. «"Нави Волырк" - сценическая версия сплошного, длинного монолога на 17 страницах. Это история про оборотня Ивана Крылова. Это последний день жизни Крылова, его погружение в воспоминания. Не знаю, Крылов - это мое или нет. Просто я уже подошел к тому возрасту, когда пытаешься через Крылова разобраться, что происходит с нами. Живем мы непредсказуемо», - отметил артист.

Смерть для главного героя спектакля - по его словам, очищение. «Он прикрывался баснями всю жизнь, был хорошим артистом, он мимикрировал. А перед тем, как уходить, хочет очиститься и из Нави Волырка опять превратиться в Крылова, - рассказал Сергей Попков. - Человек покидает этот мир. А с чем покидает, что его ждет впереди, продолжится его жизнь или нет? А она продолжается. Это басни, анекдоты, которые он специально сочиняет, чтоб уйти в мир. Он хочет найти, нащупать верное самочувствие и состояние этого последнего дня».

Сергей Попков уверен: великие авторы - Пушкин, Крылов, Вяземский, Жуковский - все про себя знали, они понимали, что они гении - «и даже Лермонтов, который совсем мало пожил, понимал, что много сделал в литературе».

Артист также выразил надежду, что автор пьесы, по которой поставлен спектакль, Олег Михайлов, приедет на премьеру в Псков (живет он в Харькове).

Билеты на премьеру еще есть, но их мало, сообщил Сергей Попков.