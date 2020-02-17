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Елизавета Барышникова: У симфонического оркестра появились преимущества после присвоения статуса Губернаторского

У симфонического оркестра появились некоторые преимущества после присвоения статуса Губернаторского. Об этом сегодня, 13 марта, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

«После того, как мы стали Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области, у нас увеличилось финансирование, соответственно появилось больше возможностей. Мы записали диск, у нас появились новые музыкальные инструменты и, конечно, мы стали еще популярнее», - рассказала Елизавета Барышникова.

Директор Псковской областной филармонии рассказала, что после присвоения нового статуса оркестру ей позвонил заслуженный работник культуры РФ, руководитель духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома Александр Роор и поздравил. «Он сказал, что это очень здорово, что они очень долго этого ждали и стремились», - поделилась Елизавета Барышникова.