Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Из первых уст 04.06.2020 14:160 В начале было слово, или Как готовился гала-концерт Дней Пушкинской поэзии 04.06.2020 14:160 В начале было слово, или Как готовился гала-концерт Дней Пушкинской поэзии 22.05.2020 14:390 О необходимости видеосъемки спектаклей заявил худрук Псковского драмтеатра 13.03.2020 14:373 Елизавета Барышникова: У симфонического оркестра появились преимущества после присвоения статуса Губернаторского 18.02.2020 13:060 Елизавета Барышникова: «Псковконцерт» будет активно формировать событийную повестку и развивать культурную жизнь региона 17.02.2020 09:483 Тоталитарное село: режиссер Петр Шерешевский рассказал о новом спектакле на псковской сцене
Сцена / Из первых уст

В начале было слово, или Как готовился гала-концерт Дней Пушкинской поэзии

04.06.2020 14:16|ПсковКомментариев: 0

Ливневый дождь с грозой и плюс 21 - в этом году суббота 6 июня в Пушкинских Горах, как обещают синоптики, будет именно такой. И мы бы отправились, конечно, в «приют, сияньем муз одетый», несмотря на все капризы природы: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - это событие, которое нельзя пропустить! Однако сейчас в Заповеднике тишина и строгий карантин: нам к Пушкину пока нельзя. Но Пушкину-то к нам можно! Этой идеей пронизана вся программа онлайн-праздника, который придет в дом к каждому - достаточно включить компьютер и выйти в Интернет.

В преддверие торжественной даты своими впечатлениями от нового формата Дней Пушкинской поэзии и русской культуры и личным восприятием творчества великого поэта с Псковской лентой Новостей поделился художественный руководитель праздника Николай Хондзинский.

- Николай, как развивалась идея онлайн-праздника и по какому принципу формировалась его программа?

- Конечно же, нам хотелось, чтобы программа была разнообразной и соответствовала идее: в первую очередь, это праздник поэзии. Исторически на поляне в Михайловском проводились состязания поэтов, организовывалось чтение стихов Пушкина. Главным искусством было слово.

Поэтому нам очень хотелось, чтобы главным для праздника в этом году стало именно художественное слово. Так родилась идея перевести в видеоформат композицию митрополита Псковского и Порховского Тихона «Метаморфозы», составленную по жизненному пути поэта к прошлому, юбилейному празднику. Борис Бирман предложил особо актуальную в наше время небольшую постановку, связанную с пребыванием Пушкина на карантине в Болдино, в режиме такой знакомой нам уже самоизоляции.

Также в программу нашего онлайн-фестиваля включена «Сказка о Золотом петушке» в исполнении Михаила Морозова - последняя из сказок Пушкина, также написанная в Болдино. Эта часть проекта - наш подарок детской аудитории. И финалом фестиваля станет концерт «Пушкин-гала», в программу которого вошли отрывки из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и другие сочинения русских авторов на стихи Пушкина.

- Как проходила запись гала-концерта, на каких площадках?

- Все снималось в разных местах, при полном соблюдении эпидемиологических мер. «Метаморфозы Пушкина», например, где одновременно участвуют 4 актера, были сняты на открытой сцене в Михайловском. Съемки, где участвовал один актер, были организованы в господском доме.

Концерт мы снимали на сцене БКЗ Псковской филармонии. Увы, симфонический оркестр пока не имеет возможности выступать и даже репетировать - ведь в оркестре больше 50 музыкантов. Поэтому наш заключительный концерт был записан в сопровождении фортепиано.

- Как прошли съемки на воздухе? Природа помогала или мешала?

- Мне кажется, природа не может мешать ничему, что связано с поэзией и музыкой. Скорее, наоборот, она добавляет какое-то новое понимание того, что происходит. Не могу не сказать об очень специфическом впечатлении, которое произвел на меня вид абсолютно пустой поляны, на которой когда-то собирались тысячи людей. Сейчас - ни одного человека на поляне, несколько человек во всем заповеднике, из тех, кто там работает. Но это впечатление нельзя назвать угнетающим - оно скорее умиротворяет. Как метко заметил Борис Бирман, природе тоже иногда надо отдыхать от всех нас. Видимо, сейчас именно этим поляна и занимается.

- Опыт удаленных концертов для вас не в новинку: в марте многие псковичи стали зрителями онлайн-трансляции выступления лучших музыкантов Москвы под вашим руководством. В Соборной палате прозвучала 6-я симфония Чайковского. Поделитесь ощущениями от «удаленки»: есть ли в ней какие-то плюсы?

- Про плюсы говорить очень сложно в этой ситуации. Я бы сказал, это абсолютно вынужденные условия. К концерту в Москве мы готовились до начала запретительных мер, когда еще можно было собираться большим количеством людей.

Для меня, наверное, самое главное в этих онлайн-концертах - это возможность заниматься музыкой. Я понимаю, что для слушателей картинка на экране никогда не заменит живого контакта, живой энергетики. Естественно, и для музыкантов, которые находятся на сцене, такая замена невозможна. Ощущения от концерта в Соборной палате при пустом зале с множеством камер можно назвать странными: я знал, что нас смотрят (нашу трансляцию посмотрело больше 400 тысяч человек), музыка звучит, но полноценного контакта, конечно, нет.

Наш проект с Пушкиным - тоже некий компромисс. Но жить без творчества невозможно. Поэтому и идей много есть о том, что можно было бы сделать в разных форматах. В любом случае онлайн в сложившейся ситуации - это единственная форма музыкального творческого общения с аудиторией, которую мы можем предоставить.

Я надеюсь, в скором времени все вернутся в концертные залы. Но, думаю, формат видеоконцертов мы оставим и в дальнейшем. Только не вместо живых концертов, а вместе с ними. Особенно это важно для Пушкинского праздника поэзии: мы обязательно будем продолжать историю с композициями в видеоформате. Действительно, у многих нет возможности побывать в Михайловском. Между тем, благодаря онлайн-трансляциям все жители Псковской области и шире - России, смогут увидеть наши проекты, связанные с этим праздником.

- Кроме сложностей, связанных непосредственно с ограничениями, накладываемыми карантином, с какими еще проблемами пришлось столкнуться организаторам?

- Есть чисто технические вещи: это комплексная проблема, касающаяся оборудования, которое давало бы возможность делать онлайн-трансляцию с нескольких камер. Это очень дорогая аппаратура, не думаю, что ее легко можно приобрести. Но мы делаем выводы из полученного опыта - это очень важно.

- У Марины Цветаевой есть знаменитое эссе «Мой Пушкин», в котором она делится своим видением поэзии поэта, воспоминаниями, связанными с его творчеством. Ваш Пушкин - какой он?

- Я сказал бы - он живой. И тем он близок и дорог мне. А что касается произведений – конечно, это и «Повести Белкина», и «Маленькие трагедии», и «Борис Годунов», и огромное количество текстов, близких и родных, которые звучат в русской музыке. Он очень объемный - мой Пушкин. И ко многим его произведениям мне еще нужно вернуться, многое перечесть и открыть что-то новое - так же, как с Достоевским: перечитывая почти каждый год романы, находишь с изумлением то, чего никогда раньше не замечал.

Теги: #культура #Пушкинский праздник поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
04.06.2020, 14:160 В начале было слово, или Как готовился гала-концерт Дней Пушкинской поэзии 04.06.2020, 12:410 Самый веселый спектакль Пушкинского фестиваля покажут сегодня и завтра 03.06.2020, 11:170 Башкирский театр представит спектакль «Глумов» по пьесе Островского 02.06.2020, 12:290 Спектакль Минусинского драмтеатра «Последние дни» покажут сегодня на Пушкинском фестивале
02.06.2020, 11:310 Выставка медиахудожников откроется 6 июня на сайте Пушкинского театрального фестиваля 01.06.2020, 11:160 Эстонский театр покажет спектакль «Алексей Каренин» на Пушкинском театральном фестивале 31.05.2020, 15:061 Фестиваль Николая Хондзинского «Музыка на воде» состоится на плавучей сцене в Дендропарке в Пскове 31.05.2020, 11:090 Пушкинскую сказку «Салтан» Саратовского ТЮЗа можно посмотреть сегодня вместе с детьми
30.05.2020, 14:100 Сюрреалистический триллер «Пиковая дама. Игра» представит Театр имени Ленсовета на Пушкинском онлайн-фестивале 29.05.2020, 12:270 Великолукскую «Грозу» увидят зрители Пушкинского театрального онлайн-фестиваля 28.05.2020, 13:290 Лекция «Русская литературная классика в современном зарубежном театре» состоится в рамках Пушкинского онлайн-фестиваля 28.05.2020, 10:510 Спектакль-номинант на «Золотую маску» покажет тюменский драмтеатр в рамках Пушкинского театрального онлайн-фестиваля
27.05.2020, 11:260 «Пиковая дама» - спектакль-хоррор из Новокузнецка покажут сегодня на Пушкинском фестивале 26.05.2020, 11:380 Спектакль «Отцы и дети» покажет израильский театр на Пушкинском онлайн-фестивале 25.05.2020, 15:360 Спектакль «Река Потудань» представит на Пушкинском фестивале Псковский драмтеатр 25.05.2020, 12:143 Второй показ спектакля «Зулейха открывает глаза» организуют для псковичей
23.05.2020, 13:000 Звук создан дирижером: к юбилею Николая Хондзинского 23.05.2020, 12:260 Карельский театр покажет спектакль, в котором псковские школьники узнают себя 22.05.2020, 17:460 Театрально-концертная дирекция запускает челлендж к дню рождения А.С. Пушкина 22.05.2020, 14:390 О необходимости видеосъемки спектаклей заявил худрук Псковского драмтеатра
22.05.2020, 11:090 Спектакль-сенсацию Андрия Жолдака «Тарас Бульба» представляет Пушкинский театральный фестиваль 21.05.2020, 12:470 Театр из Улан-Удэ покажет спектакль - «почти кино» «Наводнение» на Пушкинском фестивале 20.05.2020, 14:180 Шведский театр из Финляндии представит свою сценическую версию «Мастера и Маргариты» в рамках Пушкинского театрального фестиваля 19.05.2020, 12:250 XXVII Пушкинский театральный фестиваль откроет гоголевская история в современном пространстве
18.05.2020, 10:171 XXVII Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 20 мая по 8 июня в онлайн-формате 15.05.2020, 12:240 Псковская ТКД предлагает к просмотру документальные проекты Фонда им. Н.Н.Миклухо-Маклая 14.05.2020, 11:323 На НТВ стартует сериал, в котором снялся актер Псковского драмтеатра Евгений Терских 13.05.2020, 11:220 Касса Псковского драмтеатра вернулась к прежнему режиму работы
12.05.2020, 16:320 Кино на карантине: пойдут ли жители Псковской области в кинотеатры после эпидемии 11.05.2020, 20:380 С завтрашнего дня возобновляется работа кассы БКЗ Псковской филармонии 09.05.2020, 14:580 Театрально-концертная дирекция поздравляет псковичей с Днем Победы 07.05.2020, 08:411 60-летний юбилей отмечает артист Виктор Бабич, 20 лет отдавший Псковскому драмтеатру
06.05.2020, 11:150 Псковские артисты споют «День Победы» с балконов квартир 05.05.2020, 11:230 Актеры псковских и великолукского театров в преддверии Дня Победы прочитают фронтовые письма псковичей 01.05.2020, 12:510 За свадебными церемониями в Пскове теперь можно наблюдать в режиме онлайн 30.04.2020, 13:580 В день рождения Чайковского псковичам предлагают посмотреть уникальный концерт в исполнении Николая Хондзинского и оркестра Мариинского театра
28.04.2020, 11:170 Псковичи могут посмотреть фильм Сергея Зайцева «Союзники» на сайте ТКД 20.04.2020, 13:175 Театрально-концертная дирекция в сети: что и где смотреть поклонникам киноискусства во время пандемии 13.04.2020, 13:070 Театрально-концертная дирекция выложила видеозаписи концертов и спектаклей в интернете 03.04.2020, 10:230 Псковский драмтеатр зажег синие огни в поддержку людей с аутизмом
28.03.2020, 18:560 Театрально-концертная дирекция Псковской области начнет показывать спектакли для незрячих 26.03.2020, 09:390 Господин дирижер, вы слышите наши аплодисменты? 24.03.2020, 13:501 Завтра псковичи смогут посмотреть онлайн-трансляцию 6-й симфонии Чайковского в исполнении Николая Хондзинского и «Русской консерватории» 24.03.2020, 11:370 Псковский театр драмы покажет свои лучшие спектакли на YouTube
22.03.2020, 18:171 Генеральный прогон спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» прошел в Псковском драмтеатре. ВИДЕО и ФОТО 20.03.2020, 11:200 Розыгрыш главного приза «Свадьба мечты Псков» переносится 16.03.2020, 12:040 Кинозалы Псковской области закрывают на карантин 16.03.2020, 11:450 В Пскове переносятся все концерты и спектакли Театрально-концертной дирекции
15.03.2020, 22:062 До 1 апреля закрывается БКЗ Псковской областной филармонии 13.03.2020, 16:340 Псковичи могут приобрести билеты на спектакли апрельской театральной афиши в марте за половину стоимости 13.03.2020, 14:373 Елизавета Барышникова: У симфонического оркестра появились преимущества после присвоения статуса Губернаторского 13.03.2020, 13:080 Псковский театр драмы начинает продажи билетов на спектакли апреля
13.03.2020, 11:560 Елизавета Барышникова: Образцово-показательный оркестр войск Нацгвардии России по праву является одним из лучших военных музыкальных коллективов страны 12.03.2020, 12:230 Театр драмы запускает новый проект «Лучшие спектакли России в Пскове» 12.03.2020, 12:060 Полмиллиона рублей на организацию свадьбы разыграют в особняке Лавриновского 27 марта 12.03.2020, 11:180 Николай Хондзинский о Рязанском русском народном хоре: Это будет концерт - наслаждение красотой и глубиной русской народной культуры
11.03.2020, 12:112 Петр Шерешевский: Меня всегда интересовал вопрос, почему главный враг любого человека - он сам? 10.03.2020, 14:430 Елизавета Барышникова: Концерт с песочной анимацией станет ярким событием для всей семьи 10.03.2020, 10:540 В Псковском драмтеатре 9 апреля покажут документальный спектакль «Топливо» 05.03.2020, 17:390 «Счастье в конверте» подарит региональная киносеть жителям Псковской области
05.03.2020, 07:120 Уникальный документальный фильм к 75-летию Победы покажет областная киносеть 04.03.2020, 16:540 Предпремьерный показ фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» пройдет сегодня в кинотеатре «Победа» 04.03.2020, 16:160 Псковский драматический театр приглашает на спектакли в праздничные дни 04.03.2020, 15:030 Театрально-концертная дирекция приглашает на фотосъемки в особняке Лавриновского и театре драмы
04.03.2020, 13:320 Суздальский фестиваль анимационного кино вновь пройдет в Пскове 04.03.2020, 13:160 «Никто кроме нас!»: в галерее «Цех» открыта фотовыставка Александра Стройло памяти псковского спецназа и 6-й роты 02.03.2020, 13:290 Эпическую драму, получившую две «Золотые маски», покажут на псковской сцене 28.02.2020, 17:031 Имперский Русский Балет представит в Пскове «Спящую красавицу» и «Шопениану»
27.02.2020, 13:253 В залах псковского особняка Лавриновского прошла первая творческая фотосессия 27.02.2020, 12:280 Музыкальную сказку с песочной анимацией «Лебединое озеро» покажут на Фестивале русской музыки в Пскове 27.02.2020, 11:210 Спектакль «…И звали его Домино» покажет бурятский театр кукол псковским зрителям 26.02.2020, 16:290 Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России выступит на Фестивале русской музыки в Пскове
26.02.2020, 11:100 В Псковском драмтеатре покажут захватывающее музыкально-танцевальное путешествие «Ульгэр –шоу» 25.02.2020, 14:260 Легендарный Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 25 апреля 25.02.2020, 12:500 Рязанский русский народный хор представит есенинскую программу на Фестивале русской музыки в Пскове 24.02.2020, 19:110 «Когда мы были на войне»: Ансамбль «Будимир» выступил в Псковском драмтеатре. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru