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В начале было слово, или Как готовился гала-концерт Дней Пушкинской поэзии

Ливневый дождь с грозой и плюс 21 - в этом году суббота 6 июня в Пушкинских Горах, как обещают синоптики, будет именно такой. И мы бы отправились, конечно, в «приют, сияньем муз одетый», несмотря на все капризы природы: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - это событие, которое нельзя пропустить! Однако сейчас в Заповеднике тишина и строгий карантин: нам к Пушкину пока нельзя. Но Пушкину-то к нам можно! Этой идеей пронизана вся программа онлайн-праздника, который придет в дом к каждому - достаточно включить компьютер и выйти в Интернет.

В преддверие торжественной даты своими впечатлениями от нового формата Дней Пушкинской поэзии и русской культуры и личным восприятием творчества великого поэта с Псковской лентой Новостей поделился художественный руководитель праздника Николай Хондзинский.

- Николай, как развивалась идея онлайн-праздника и по какому принципу формировалась его программа?

- Конечно же, нам хотелось, чтобы программа была разнообразной и соответствовала идее: в первую очередь, это праздник поэзии. Исторически на поляне в Михайловском проводились состязания поэтов, организовывалось чтение стихов Пушкина. Главным искусством было слово.

Поэтому нам очень хотелось, чтобы главным для праздника в этом году стало именно художественное слово. Так родилась идея перевести в видеоформат композицию митрополита Псковского и Порховского Тихона «Метаморфозы», составленную по жизненному пути поэта к прошлому, юбилейному празднику. Борис Бирман предложил особо актуальную в наше время небольшую постановку, связанную с пребыванием Пушкина на карантине в Болдино, в режиме такой знакомой нам уже самоизоляции.

Также в программу нашего онлайн-фестиваля включена «Сказка о Золотом петушке» в исполнении Михаила Морозова - последняя из сказок Пушкина, также написанная в Болдино. Эта часть проекта - наш подарок детской аудитории. И финалом фестиваля станет концерт «Пушкин-гала», в программу которого вошли отрывки из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и другие сочинения русских авторов на стихи Пушкина.

- Как проходила запись гала-концерта, на каких площадках?

- Все снималось в разных местах, при полном соблюдении эпидемиологических мер. «Метаморфозы Пушкина», например, где одновременно участвуют 4 актера, были сняты на открытой сцене в Михайловском. Съемки, где участвовал один актер, были организованы в господском доме.

Концерт мы снимали на сцене БКЗ Псковской филармонии. Увы, симфонический оркестр пока не имеет возможности выступать и даже репетировать - ведь в оркестре больше 50 музыкантов. Поэтому наш заключительный концерт был записан в сопровождении фортепиано.

- Как прошли съемки на воздухе? Природа помогала или мешала?

- Мне кажется, природа не может мешать ничему, что связано с поэзией и музыкой. Скорее, наоборот, она добавляет какое-то новое понимание того, что происходит. Не могу не сказать об очень специфическом впечатлении, которое произвел на меня вид абсолютно пустой поляны, на которой когда-то собирались тысячи людей. Сейчас - ни одного человека на поляне, несколько человек во всем заповеднике, из тех, кто там работает. Но это впечатление нельзя назвать угнетающим - оно скорее умиротворяет. Как метко заметил Борис Бирман, природе тоже иногда надо отдыхать от всех нас. Видимо, сейчас именно этим поляна и занимается.

- Опыт удаленных концертов для вас не в новинку: в марте многие псковичи стали зрителями онлайн-трансляции выступления лучших музыкантов Москвы под вашим руководством. В Соборной палате прозвучала 6-я симфония Чайковского. Поделитесь ощущениями от «удаленки»: есть ли в ней какие-то плюсы?

- Про плюсы говорить очень сложно в этой ситуации. Я бы сказал, это абсолютно вынужденные условия. К концерту в Москве мы готовились до начала запретительных мер, когда еще можно было собираться большим количеством людей.

Для меня, наверное, самое главное в этих онлайн-концертах - это возможность заниматься музыкой. Я понимаю, что для слушателей картинка на экране никогда не заменит живого контакта, живой энергетики. Естественно, и для музыкантов, которые находятся на сцене, такая замена невозможна. Ощущения от концерта в Соборной палате при пустом зале с множеством камер можно назвать странными: я знал, что нас смотрят (нашу трансляцию посмотрело больше 400 тысяч человек), музыка звучит, но полноценного контакта, конечно, нет.

Наш проект с Пушкиным - тоже некий компромисс. Но жить без творчества невозможно. Поэтому и идей много есть о том, что можно было бы сделать в разных форматах. В любом случае онлайн в сложившейся ситуации - это единственная форма музыкального творческого общения с аудиторией, которую мы можем предоставить.

Я надеюсь, в скором времени все вернутся в концертные залы. Но, думаю, формат видеоконцертов мы оставим и в дальнейшем. Только не вместо живых концертов, а вместе с ними. Особенно это важно для Пушкинского праздника поэзии: мы обязательно будем продолжать историю с композициями в видеоформате. Действительно, у многих нет возможности побывать в Михайловском. Между тем, благодаря онлайн-трансляциям все жители Псковской области и шире - России, смогут увидеть наши проекты, связанные с этим праздником.

- Кроме сложностей, связанных непосредственно с ограничениями, накладываемыми карантином, с какими еще проблемами пришлось столкнуться организаторам?

- Есть чисто технические вещи: это комплексная проблема, касающаяся оборудования, которое давало бы возможность делать онлайн-трансляцию с нескольких камер. Это очень дорогая аппаратура, не думаю, что ее легко можно приобрести. Но мы делаем выводы из полученного опыта - это очень важно.

- У Марины Цветаевой есть знаменитое эссе «Мой Пушкин», в котором она делится своим видением поэзии поэта, воспоминаниями, связанными с его творчеством. Ваш Пушкин - какой он?

- Я сказал бы - он живой. И тем он близок и дорог мне. А что касается произведений – конечно, это и «Повести Белкина», и «Маленькие трагедии», и «Борис Годунов», и огромное количество текстов, близких и родных, которые звучат в русской музыке. Он очень объемный - мой Пушкин. И ко многим его произведениям мне еще нужно вернуться, многое перечесть и открыть что-то новое - так же, как с Достоевским: перечитывая почти каждый год романы, находишь с изумлением то, чего никогда раньше не замечал.