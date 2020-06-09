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Классика августа: почему псковичам не будет скучно на фестивале «Музыка на воде»

В конце августа в дендропарке на Мирожке пройдет фестиваль «Музыка на воде». Он обещает стать совершенно уникальным для Пскова: во-первых, он имеет все шансы оказаться в числе первых послекарантинных городских концертов, во-вторых, он пройдет на плавучей сцене, в-третьих, горожане смогут услышать совершенно необыкновенные произведения композиторов разных эпох совершенно бесплатно. В-четвертых... Впрочем, здесь мы остановимся и дадим слово идейному вдохновителю проекта - художественному руководителю Псковской филармонии, главному дирижеру Губернаторского Псковского симфонического оркестра Николаю Хондзинскому.

- Николай, как возникла идея фестиваля «Музыка на воде»?

- Наш новый open-air фестиваль - это уникальная возможность для псковичей насладиться классической музыкой в нестандартной обстановке под открытым небом. Уходя от душных залов в летний период, выбирая живописные места нашего древнего города, которые ранее даже не рассматривались как возможные концертные площадки, мы стремились создать особый проект, призванный не только приобщить псковичей к знаковым шедеврам мирового музыкального искусства, но и развить грандиозный туристический потенциал города.

- Первый концерт фестиваля планировался на 12 июня. По понятным причинам даты были смещены. Когда пройдут концерты в рамках фестиваля?

- Открытие фестиваля состоится 21 августа: гости услышат программу «Барокко». Второй концерт «Европейская классика» пройдет 22 августа. Закрытие фестиваля и третий концерт «Русская музыка» запланирован на 12 сентября. Мы очень надеемся на то, что нам удастся провести фестиваль в намеченные сроки.

- В чем вам видится изюминка этих концертов?

- В программе этих концертов будет много замечательной музыки, как широко известной, так и мало знакомой широкому кругу нашей аудитории. Но вместе с тем это та музыка, которая не оставит равнодушным никого.

- Получается, фестиваль предполагает некую просветительскую составляющую?

- Безусловно. Ведь концерты нашего фестиваля можно будет посещать бесплатно. Таким образом мы сможем познакомить людей с творчеством величайших авторов прошлого. Есть такой филармонический страх у многих людей: «Я не знаю, что это такое, и лучше не пойду, а то вдруг будет скучно, или я не пойму ничего». Такого здесь не будет точно, можно не бояться, а приходить на Мирожку: ведь если не понравится, можно уйти, не потревожив соседей. Но я совершенно убежден: музыка, которая будет звучать, не даст никому возможности покинуть пределы дендропарка.

- Чьи произведения услышат горожане?

- На первом концерте прозвучит музыка Баха, Вивальди, Телемана. Из европейской классики псковичи услышат произведения Моцарта, Бетховена и некоторых композиторов XX века. А заключительный концерт будет посвящен музыке Чайковского, Рахманинова и других русских композиторов. Финальный вариант программы пока еще претерпевает некоторые изменения, в связи с переносами дат и необходимостью новых договоренностей с приглашенными музыкантами.

- Кто выступит перед слушателями?

- Основным и неизменным участником концертов фестиваля станет Губернаторский симфонический оркестр. Вместе с ним выступят солисты Мариинского театра, известные инструменталисты из Москвы.

- Впервые в истории города Мирожский парк станет локацией для музыкального действа. Уже известно, как все будет организовано технически?

- На Утином пруду появится плавучая сцена, а берега вокруг пруда сформируют природный амфитеатр, где расположатся зрители. Пока рано говорить о более конкретных деталях. Для нас сейчас главное, чтобы были сняты карантинные меры, и фестиваль состоялся, чтобы у псковичей и музыкантов появилась возможность встретиться. Позже мы более подробно анонсируем наше мероприятие.

Беседовала Елена Никитина