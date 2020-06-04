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Елизавета Барышникова: Мы возвращаем огромное количество средств за билеты

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в передаче «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» рассказала о том, чем обернулся карантин для творческой жизни Пскова.

«Мы сейчас лишены всех культурных мероприятий в привычном формате, - отметила она. - Началось все в марте, когда все ждали Фестиваль русской музыки, он должен был стать ярким событием этой весны. Но пришлось все мероприятия отменить. Жизнь всех залов фактически замерла. Это, конечно, удручающе».

Карантин не только поставил под угрозу творческие инициативы, но и нарушил финансовую работу учреждений культуры, для которых март, по словам Елизаветы Барышниковой, всегда был достаточно прибыльным. «Деньги, которые мы не смогли заработать, - это упущенная выгода, которую мы пускали на дополнительные выплаты, - подчеркнула директор филармонии. - Есть определенная сумма, которую подсчитали наши экономисты, ее довели до администрации области и министерства культуры. Мы очень надеемся, что финансовая помощь будет предоставлена, но пока информации нет. Сейчас очень многие находятся в тяжелой ситуации».

Она напомнила, что касса БКЗ открылась после долгого перерыва. «Мы понимаем, что сейчас сложно всем, в том числе зрителям, которые приобретали билеты, - сказала гостья студии. - Сейчас, когда люди считают каждую копейку, билеты важно вернуть. Мы были закрыты из-за сложной эпидемиологической ситуации. Сейчас работает касса, стабильно средства за билеты возвращаются, с соблюдением эпидемиологических мер безопасности. Мы возвращаем огромное количество билетов, это огромные суммы, но мы, к сожалению, ничего не можем с этим сделать».