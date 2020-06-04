Дмитрий Месхиев: Онлайн-показы спектаклей только подогреют интерес зрителей к театру

Онлайн-показы спектаклей и филармонических концертов только подогреют интерес зрителей к театру. Показы в Интернете - это отдельное большое направление театральной жизни, заявил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в беседе с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове.
«С моей точки зрения, ничего плохого в показах спектаклей и филармонических выступлений в Интернете нет. Я понимаю мнение людей, которые смотрели спектакли и остались не очень довольны, ведь львиная доля этих спектаклей просто ужасно снята. Дело в том, что эти вещи нужно специально снимать. В Европе, особенно в Германии и Англии, есть целая индустрия, которая работает над съемками именно спектаклей», - заявил Дмитрий Месхиев.
Спикер отметил, что в просмотре спектаклей в Интернете не видит ничего дурного.
По его мнению, в России очень глубоки традиции съемок спектаклей и съемок филармонических концертов. «В советское время было очень много фильмов-музыкальных спектаклей - и детских, и взрослых. Давно-давно и я этим занимался - снимал какие-то сценические произведения, и ничего дурного я в этом не вижу. В Европе, например, очень известные режиссеры занимаются этим. Я считаю, что это абсолютно правильно. Просто всем нам, кто занимается театром, сейчас важно и нужно в бюджеты спектаклей изначально закладывать съемки. Конечно, все равно живой театр есть живой театр, но это очень серьезное отдельное направление театральной жизни», - заключил спикер.