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Дмитрий Месхиев: Онлайн-показы спектаклей только подогреют интерес зрителей к театру

Онлайн-показы спектаклей и филармонических концертов только подогреют интерес зрителей к театру. Показы в Интернете - это отдельное большое направление театральной жизни, заявил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в беседе с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове.

«С моей точки зрения, ничего плохого в показах спектаклей и филармонических выступлений в Интернете нет. Я понимаю мнение людей, которые смотрели спектакли и остались не очень довольны, ведь львиная доля этих спектаклей просто ужасно снята. Дело в том, что эти вещи нужно специально снимать. В Европе, особенно в Германии и Англии, есть целая индустрия, которая работает над съемками именно спектаклей», - заявил Дмитрий Месхиев.

Спикер отметил, что в просмотре спектаклей в Интернете не видит ничего дурного.

«Эта пандемия и карантин показали нам те недостатки, которые есть. Из театрального сообщества никто не озадачивался тем, чтобы качественно и грамотно снимать спектакли, филармонические концерты и прочие вещи. Поэтому почти ни у кого нет нормально снятого контента. Я считаю, что это важно и нужно, палитра хороших спектаклей и хороших театров в нашей стране очень широка и велика. Например, на Дальнем Востоке есть много прекрасных театров, которые делают замечательные спектакли. Очень маловероятно, что, например, псковичи смогут посмотреть их в живую, это может случиться только на каких-то фестивалях, или для этого нужно поехать куда-то очень далеко. При помощи интернет-показов и съемок мы сможем побывать в одной из кузниц театрального искусства», - заявил худрук Псковского драмтеатра.

По его мнению, в России очень глубоки традиции съемок спектаклей и съемок филармонических концертов. «В советское время было очень много фильмов-музыкальных спектаклей - и детских, и взрослых. Давно-давно и я этим занимался - снимал какие-то сценические произведения, и ничего дурного я в этом не вижу. В Европе, например, очень известные режиссеры занимаются этим. Я считаю, что это абсолютно правильно. Просто всем нам, кто занимается театром, сейчас важно и нужно в бюджеты спектаклей изначально закладывать съемки. Конечно, все равно живой театр есть живой театр, но это очень серьезное отдельное направление театральной жизни», - заключил спикер.