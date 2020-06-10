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Секретами долголетия поделилась старейшая артистка Псковского драмтеатра

Старейшей артистке Псковского драмтеатра Мирре Горской сегодня, 10 июня, исполняется 93 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Актриса классической закалки Мирра Горская - заслуженная не только по званию, но и по сути, и подтверждает это всей своей долгой творческой жизнью. Трудно уже представить ее вне театра, а театр – без нее, отметили в ТКД.

В своем весьма почтенном возрасте она остается «играющей» актрисой сохранив любовь к жизни, ясный ум и твердую память. За ее плечами 77 лет сценической и трудовой деятельности, более 50-ти из них прошли на псковской сцене, добавили в ТКД.

Мирра Горская начала свою творческую деятельность в Великую Отечественную войну, в 1943 году, участвуя в концертах для раненых солдат в госпиталях. Была артисткой балета Ленинградского областного театра оперетты, работала в ансамбле песни и танца Псковской областной филармонии, в Дзержинском и Чебоксарском театрах драмы. Затем вернулась на псковскую сцену в 1970 году и сыграла здесь более 100 ролей.

Сама актриса не устает повторять, что у нее два секрета долголетия: доброе отношение к людям и сцена. «В моей жизни может быть любая трагедия. Но я знаю, что меня ждет зритель, поэтому я должна оставить все это там, за сценой. И я оставляю. Я иду со всей душой, со всей открытостью к моему зрителю, к моей сцене. Даже в самые трагические моменты. Утром у меня умерла мама, а вечером я играла на сцене веселую, задорную комедию. Потом уже, когда закончился спектакль, мне было плохо, я рыдала. И все равно я вышла на сцену. Только так, иначе я не умею», - призналась в одном из своих интервью актриса, которая и сегодня живет ожиданием встреч со своими коллегами и зрителями и благодарит судьбу за каждый свой выход на сцену и за каждого зрителя в зале.

«Я всегда была влюблена: в процесс создания спектакля – в репетиции, своих партнеров и режиссеров», - утверждает Мирра Горская. И это непреходящие чувство любви и лада с самой собой и окружающими людьми помогает ей жить, заметили в ТКД.

«С днем рождения, Мирра Александровна! Спасибо вам за ваше высокое актерское мастерство, самоотдачу и преданность профессии! Здоровья и побольше позитивных эмоций!» - поздравляют именинницу в ТКД.