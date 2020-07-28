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Лавандовое чудо: открываем тайны первого концерта филармонического лета

1 августа после долгого карантинного затишья псковичи смогут насладиться живым звучанием классической музыки. Наконец-то - вот, пожалуй, самая распространенная реакция поклонников Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и вечного жанра.

А какие эмоции бередят сердца музыкантов, что они чувствуют перед первым после пятимесячного молчания выступлением на публике? Какие сюрпризы готовит дирекция Псковской филармонии и что за инструменты приедут специально для участия в лавандовом open-air? Об этом и многом другом в преддверие концерта мы поговорили с директором Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизаветой Барышниковой.

- Елизавета, с каким настроением вступаете в новый музыкальный сезон?

- С хорошим! У нас был длительный перерыв - порядка 5 месяцев. Открытие летнего сезона, которое состоится 1 августа, - это очень важное, трепетное и ответственное событие для нас. Мы впервые за долгое время встретимся с нашими зрителями. Мы этого очень ждем, музыканты очень соскучились по сцене, по живому общению со слушателями, по обмену энергетикой. Мероприятия, которые у нас запланированы на август, мы сделаем максимально безопасными, чтобы у нас все состоялось, и мы смогли подарить всем поклонникам классической музыки наилучшие положительные эмоции.

- Раз уж речь зашла о безопасности, давайте обозначим, что именно будет предпринято на площадке отеля «Покровский» для защиты гостей?

- Мы в два раза сократили количество зрителей, чтобы обеспечить безопасную рассадку. Благодаря этому зрители будут минимально пересекаться друг с другом. на входе мы будем замерять температуру, обрабатывать руки антисептиком. И мы настоятельно просим наших зрителей приходить в масках.

- Концепция самого проекта как-то изменилась? Или то, что мы увидим и услышим, - это старая добрая классика?

- Мы не отходим от классики. Но могу приоткрыть завесу тайны: концерт «Лавандовая ночь» уникален тем, что мы его продаем, никогда не заявляя программу. То есть все произведения зрители узнают на самом концерте. В этом году программа будет отличаться от прошлых лет, это будет барочная музыка. Репертуар достаточно новый для нашего оркестра. К тому же мы изменили состав инструментов: в концерте примут участие клавесин и лютня. Так что в этом году программа действительно будет сильно отличаться от двух предыдущих.

- Клавесин настоящий?

- Да, настоящий, не электронный, мы его привезли специально из Москвы для этих концертов. Играть будет столичный музыкант, с которым работает маэстро Николай Хондзинский, когда проводит концерты в Соборной палате. На лютне также будет играть музыкант из Москвы.

- Вероятно, учитывая работу вживую и на открытом воздухе, предстоит сложная работа по организации звука для такого необычного состава музыкантов?

- Да, озвучка в этом году будет довольно сложная: нужно будет подзвучить большое количество инструментов. Плюс мы работаем традиционно с Марией Баянкиной. Она тоже будет исполнять новый для себя репертуар, который давно хотела представить публике.

- Недавно губернаторский оркестр Псковской области получил в подарок новые инструменты. Мы услышим их на первом концерте лета?

- Да, но не все: барочная музыка не предполагает участие духовой группы. Так что в основном выступят струнники. Но, безусловно, в скором времени мы продемонстрируем звучание всех.

- Будет ли организована фотозона, так полюбившаяся зрителям?

- Да, конечно. Кроме того, на мероприятии будет работать фотограф. Также мы будем готовить видеорепортаж. В этом году мы приняли решение сделать съемку всего концерта полностью: на карантине мы столкнулись с тем, что у нас есть постпродакшн - проморолики, которые мы делаем по итогам мероприятий, но у нас нет полных записей концертов - видеотека наша в этом плане почти пуста.

- Теперь видеоверсии будут делаться на всех концертах?

- Будем стараться изыскивать на это средства. Конечно, это тоже определенная статья расходов, но в силу сложившихся обстоятельств это просто необходимо.

- Надеемся, летний сезон плавно перейдет в филармонический. Какие сюрпризы можно считать главными для псковского зрителя на ближайшее время?

- Главный сюрприз заключается в том, что мы все-таки получили все необходимые согласования и одобрения нашего учредителя на проведение мероприятий по программам. Мы ожидаем, что настоящим подарком для нас и наших зрителей станет фестиваль «Музыка на воде», который пройдет в Мирожском дендропарке 21-22 августа и 12 сентября. Сейчас мы прилагаем все усилия для того, чтобы это произошло и с точки зрения требований Роспотребнадзора, и с точки зрения требований организации этого фестиваля: он очень сложный технически. Это фестиваль, который проводится на средства Министерства культуры.

С учетом достаточно сложной экономической ситуации, сложившейся сейчас, мы понимаем, что в данный период мы себе не совсем можем позволять в наших филармонических мероприятиях тот размах, который некогда был. В этом смысле грантовые средства - хорошая возможность. По сути, этим финальным концертом мы открываем новый сезон. Грант позволяет нам пригласить лучших музыкантов, лучших солистов и сделать действительно масштабный проект и красивый старт.

Беседовала Елена Никитина

Так прошел концерт «Лавандовая ночь» в прошлом году

Напомним, концерт «Лавандовая ночь» состоится 1 августа на террасе отеля «Покровский». Псковичей ждет теплый вечер, переходящий в сумерки бархатной ночи, великолепный вид на Покровскую башню на набережной реки Великой и прекрасная музыка в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области оркестра и лауреата Международных конкурсов, солистки Мариинского театра Марии Баянкиной.

Неоднократная участница open-air концертов в Пскове, Мария Баянкина известна слушателям как великолепное сопрано, украшающее любой концерт с ее участием. Настоящим подарком слушателям станут лучшие страницы из ее репертуара, включающего в себя широчайшую палитру оперных арий и вокальной музыки самых разных музыкальных школ и направлений.

Художественный руководитель и автор идеи Летних сезонов - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский

Начало концертов в 19.00 и 22.00.

Концерты пройдут с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

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