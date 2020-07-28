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Карантин сыграл на руку псковским оркестрантам - дирижер Хондзинский

Карантин, вызванный пандемией коронавируса, позволил музыкантам Псковского Губернаторского симфонического оркестра освоить новый для них репертуар. Об этом сообщил главный дирижер и художественный руководитель Николай Хондзинский во время пресс-конференции 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, оркестранты вышли на работу 27 июня и приступили к репетициям. «Первые две недели репетиции были групповыми, - рассказал Николай Хондзинский. - Постепенно, с учетом снятия ограничений, мы начали собираться большим составом». Он сообщил, что оркестранты испытывали определенные трудности в связи с необходимостью соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. Однако, по мнению дирижера, карантин сыграл на руку музыкантам: они смогли разучить новый для них барочный репертуар.

Как сказал Николай Хондзинский, летом оркестранты плотно поработали: «Результат, думаю, превзойдет ожидания, мы сделали огромный качественный прорыв».

Дирижер отметил, что долго избегал барочной программы, так как музыке эпохи барокко свойственна стилистика, непривычная для псковских профессиональных музыкантов. Особенно сложно пришлось струнникам. «Это серьезная работа, к которой не всегда готовы музыканты, - заметил Николай Хондзинский. - Теперь мы открываем новый пласт музыки в Пскове».