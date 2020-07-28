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Академический театр не имеет права пускать низкопробную продукцию - Дмитрий Месхиев

Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM) поделился подробностями ситуации с процессом объединения с Александринским театром.

Он уточнил, что Псковский драмтеатр вливается не в Александринский, а в Национальный театр России (он был создан путем объединения в прошлом году петербургского Александринского театра и Театра драмы имени Волкова в Ярославле в единый комплекс).

«Я хочу чтобы у нас был нормальный постановочный бюджет, - пояснил Дмитрий Месхиев. - В том виде и состоянии, в котором театр сейчас находится, мы можем тянуть спектакли и фестивали. Но в регионе не так много средств - рано или поздно мы начнем стагнировать. Мы не сможем выдержать марафон с низким бюджетом, не сможем приглашать режиссеров, обновлять труппу».

По мнению режиссера, если Псковский драмтеатр хочет оставаться в пятерке лучших региональных театров, надо идти к объединению.

Он отметил, что при этом театр останется самостоятельным и сможет сохранять свою репертуарную политику. «Я не хочу, чтобы театр становился прокатной площадкой, - пояснил гость студии. - Мы практически не пускаем ширпотребную продукцию в театр. Плохие антрепризы - это удел дворцов культуры. Я не против антреприз, но академический театр должен быть академическим, он не имеет права пускать низкопробную продукцию».