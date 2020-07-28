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Театральная жизнь не должна зависеть от отношения губернатора - Дмитрий Месхиев

Качественный уровень театральной жизни региона не должен зависеть от отношения к ней губернатора. Такое мнение высказал художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM).

«Театр блещет вне зависимости от любви или нелюбви губернатора, - отметил он, отвечая на вопрос одного из радиослушателей. - Я считаю пагубными для любых учреждений культуры чью-либо любовь или нелюбовь. Губернатор может прийти на 1-2 срока, а потом уйти. Представим: вот губернатор любит театр, ходит туда и помогает. А потом приходит другой, который, например, любит музыку. И театр потихоньку проседает».

Дмитрий Месхиев считает, что глава региона должен руководить областью в целом. «Блистать или не блистать мы должны в зависимости от нашего профессионализма и таланта делать что-то хорошее на лоне искусства, хотя бы местного», - пояснил гость студии, заметив при этом, что именно он был инициатором получения Псковским симфоническим оркестром статуса губернаторского. «Создание губернаторского симфонического - это хорошо и правильно», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.