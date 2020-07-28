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Дни Пушкинский поэзии стали памятником карантину - Николай Хондзинский

Карантин дал музыкантам мало положительных результатов, заявил художественный руководитель, главный дирижер Псковского Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский. Свое мнение он высказал в ходе пресс-конференции 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, опыт онлайн-трансляций можно было приобрести и без карантинных потрясений, так как возможность подобных эфиров обсуждалась в филармонии уже давно.

«Хорошо, что все-таки даже в онлайн-формате нам удалось провести Дни пушкинской поэзии, - отметил он. - Мы надеялись, что получится их затем провести и офлайн, но, к сожалению, не сложилось. Тем не менее благодаря интернет-трансляции праздник останется в памяти. Это действительно памятник. Памятник карантину».

По мнению Николая Хондзинского, карантин стал, скорее, результативным с точки зрения личностного роста. Если же говорить о коллективе и организации, пандемия стала временем потерь. «Музыканты должны слышать друг друга, а увеличенное расстояние между ними ухудшает контакт. Можно говорить только о потерях, - сказал дирижер. - Онлайн-репетиции невозможны. Задержка онлайн-трансляции сводит на нет ансамблевое музицирование».

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова добавила, что во время карантина учреждению культуры удалось обновить материальную базу. В Псков уже пришла часть новых инструментов, многих из которых прежде не было в симфоническим оркестре региона, в том числе бас-кларнет и басовый тромбон. Также состав инструментов пополнили два новые контрабаса, новый кларнет, большой барабан, комплект выездных и стационарных пультов, микшерный пульт.