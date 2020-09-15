Сцена / Из первых уст

Артистка Ксения Тишкова о своем отъезде из Пскова: Поняла, что деградирую

Перед стартом нового театрального сезона публику взволновала новость о том, что псковскую драму покинули главный режиссер Сергей Чехов и артистка Ксения Тишкова. И, если о существовании в театре главного режиссера мало кто знал (да простит нас лауреат Госпремии и номинант «Золотой маски», но наличие в прошлом сезоне этой должности стало для многих сюрпризом), то Ксения Тишкова была явлением на псковской сцене. Не в последнюю очередь благодаря своей яркой внешности. За семь лет на псковской сцене она сыграла почти два десятка ролей. Перед карантином псковская публика в последний раз могла видеть ее в «Метели». Псковской Ленте Новостей она рассказала о причинах отъезда, выборе новой профессии, самом тяжелом дне на псковской сцене и возможном возвращении в театр.

Фото из соцсетей Ксении Тишковой.

- Ксения, вы покидаете наш драмтеатр и Псков. Что стало причиной?

- Захотелось развития. Я поняла, что деградирую. Мое субъективное мнение: когда ты актер, то больше говоришь со сцены о себе. Мне в какой-то момент захотелось не про себя говорить, а сделать что-то полезное для людей.

- Чем займетесь?

- Переезжаю в Питер. Решив изменить жизнь, я сразу вспомнила этот город. Что называется, куда глаза глядят. Главной задачей сейчас было поступление в вуз. Вчера сдала последний экзамен, надеюсь, буду успешно принята. Переезжаю завтра, если не возникнет сложностей. С жильем вопрос уже решен, работу найду, об этом не волнуюсь.

- По какому профилю планируете учиться?

- Журналистика, меня привлекает телевидение. Выбираю между этим направлением и PR.

- Работу в какой сфере планируете искать?

- Скорее, буду искать не по профилю, а по заработку, в первое время точно. Стремления снова служить в театре нет, но если появится такая возможность, не буду ее отвергать.

Фото с сайта Псковского театра драмы.

- Долго ли вы обдумывали решение о том, чтобы покинуть труппу?

- Решение я приняла, пока длился карантин. Обдумывала все в течение двух недель, за это время пережила внутренний конфликт. Поняла, что дискомфорт превышает страх, и приняла решение. Конечно, было страшно. Семь лет служила в театре, посвящала себя ему - отказаться от всего очень сложно. Нужны были веские причины, я их для себя нашла.

- Как в театре к этому отнеслись?

- В театре были немножко удивлены, мягко сказано. Но с пониманием, это моя жизнь, мне ее строить.

Фото из соцсетей Ксении Тишковой.

- Вы не коренная псковичка, с Алтая. Чем вам запомнится Псков?

- Есть разные периоды в жизни человека. В Псков я приехала молодой девушкой и начала тут расцветать. Я благодарна Пскову за прекрасных людей, которых здесь встретила. Пока не ушла из театра, даже не знала, что меня многие знают. Масса сообщений пришло после новости о моем уходе, писали слова поддержки, я всем очень благодарна и тронута. Семь лет прошли не впустую, обмен энергиями состоялся.

Фото из соцсетей Ксении Тишковой.

- Многие называют вас самой красивой артисткой псковской драмы. Внешние данные мешали или помогали артистической карьере? Сталкивались ли вы с завистью коллег?

- С завистью точно не сталкивалась в жизни. Красота? Не задумывалась об этом. Для меня красота в первую очередь в поступках и мыслях. А внешнее - это всего лишь тело, биологическая метрика, не более того. Да, она может располагать людей, но если ты неинтересен, через пять минут будешь один. А если есть что-то в тебе индивидуальное, люди будут тобой интересоваться. На внешность ставку никогда не делала.

Фото с сайта Псковского театра драмы. «Метель».

- Какой своей работой в театре вы гордитесь? Может быть, есть любимая роль?

- С каждой ролью проходила непростой период, каждая мне чем-то дорога. Не могу какую-то выделить. В последний раз на сцену в присутствии публики выходила в спектакле «Метель». В моей Марье Гавриловне многое от меня, добавила свои переживания. Но и другие роли мне дороги.

Очень приятные воспоминания у меня от работы в период, когда худруком был Василий Сенин. «Граф Нулин» - моя первая работа в Пскове. В тот период я бежала на работу, как на праздник, горела, как гирлянда на елке.

Фото с сайта Псковского театра драмы. «Граф Нулин», первый спектакль Василия Сенина в качестве худрука псковской драмы наделал в свое время много шума.

- Псковская драма - это первое ваше место работы?

- После учебы в Алтайской академии культуры и искусства я сезон проработала в алтайской музкомедии, после чего со мной не продлили контракт, объяснив это тем, что «нельзя с такой ангельской внешностью петь таким низким голосом». Нисколько не вру! Думаю, на самом деле причина в том, что я пыталась внести в работу свои коррективы, добавить эмоции, а не петь по регламенту. Вот и попросили.

Через некоторое время, когда я была в отпуске по уходу за ребенком, моя подруга, артистка Псковского драмтеатра Анна Шуваева, спросила, не хочу ли я поехать в Псков. Уже через неделю я была тут. Считаю, что не прогадала, хотя меня здесь никто не ждал. Встретилась с Вадимом Иосифовичем Радуном, он меня приметил, и в мае 2013 года я поступила в театр.

Фото с сайта Псковского театра драмы. Спектакль «Каштанка», поставленный на псковской сцене Юлией Пересильд.

- Жизнь в Пскове и работа в драмтеатре - припомните свой самый трудный день?

- Мы ставили спектакль «Фантазии Фарятьева». Я была во втором составе, и так получилось, что первый мой полноценный прогон и был, собственно, спектаклем перед публикой. Во мне столько было нерва! Думала, что не справлюсь. Не очень приятно этот момент вспоминать. Я собралась, но настроение было гнетущее.

Фото с сайта Псковского театра драмы. Спектакль «Фантазии Фарятьева», в котором Ксения Тишкова делила одну роль с Ангелиной Аладовой, также ранее покинувшей псковскую труппу.

- Будете ли менять ник @artistka_tishkova в «Инстаграме»?

- Нет нужды. Мне кажется, я по жизни артистка.

Беседовала Юлия Магера