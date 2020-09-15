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Директор башкирского театра призвал исправить перекос в зарплате артистов и техперсонала

Директор Башкирского национального академического театра драмы имени М. Гафури Иршат Файзуллин призвал исправить перекос в зарплате артистов и технического персонала. Об этом с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия», которая проходит в Пскове 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть перекос между зарплатой артистов и технического персонала, - заметил он. - У артистов зарплата, слава богу, высокая, а у технического персонала, инженерного персонала - маленькая. Хотелось бы этот перекос в зарплате исправить».

А глубинной проблематикой национальных театров Иршат Файзуллин назвал ежегодное уменьшение носителей языка. При это он добавил, что ни один театр не ставит цели, чтобы в него приходили все, кто знает язык. «Интересен не сам театр, а творческий продукт», - добавил Иршат Файзуллин.