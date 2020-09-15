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Критик Жанна Зарецкая: Интернет - не форма существования театра

Интернет - это только средство, а не форма существования театра. Об этом сообщила театральный критик Жанна Зарецкая в ходе открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия» в Пскове 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Форма существования театра - это живой обмен энергиями», - подчеркнула она. Жанна Зарецкая пояснила, что театр должен выстраивать горизонтальные связи в обществе.

В ходе своего выступления она предложила национальным театрам создать социально-значимый проект, который был бы востребован во время пандемии. «Интернет в данном случае будет необязательной формой, а средством, чтобы быстрее попасть друг к другу», - добавила Жанна Зарецкая.

«Интернет - это прекрасно, но это не самоцель. Самоцель - выстраивание горизонтальных связей. Пандемия нас этому очень здорово научила», - заключила критик.