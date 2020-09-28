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Андрей Пронин: Уход зрителей со спектакля - снобизм, возникающий от недокормленности

Уход зрителей со спектакля до его окончания — это снобизм, возникающий от недокормленности. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал арт-директор Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин.

По его словам, на Пушкинском театральном фестивале, который недавно завершился, была «пара человек», которые ушли с какого-то спектакля. «Но я, честно говоря, не особенно переживаю по этому поводу. Мне это не кажется хорошим тоном и не кажется какой-то страшной жертвой, если человек посмотрел спектакль, который ему не понравится. Это не такая страшная катастрофа, как если бы врач где-то не там что-то разрезал», - сказал Андрей Пронин.

«Я по происхождению петербуржец, и все это проходил в конце 90-х - 2000-х, когда в Питере почти ничего не видели, и какой-то приезд известного театра всегда становился для околотеатральной интеллигенции поводом показать свою образованность, - рассказал арт-директор Пушкинского фестиваля. - Были люди, которые громко хлопали дверью, а на входе - какие-то дамы с длинными папиросами говорили, что "это же ужасно, это же непрофессионально", но стоило городу познакомиться с какими-то другими спектаклями, оказывалось, что не так уж это и непрофессионально, а некоторые спектакли были даже великие».

Для каждого, по мнению Андрея Пронина, в мировом театре найдется что-то, что ему понравится и от чего ему будет скучно. «Поэтому нет повода для ажитации, когда кто-то выбегает из зала с криками "как мы устали от этого безобразия". Это, знаете, такой снобизм, который возникает от недокормленности», - полагает он. И если в Пскове удастся организовать «регулярную доставку разнообразных спектаклей, это уже будет восприниматься без излишне эмоциональных выплесков: пришли, посмотрели, не понравилось - ушли».

«В мире много художественных проявлений, и надо искать что-то для себя. А чтобы найти что-то для себя, надо посмотреть много, а чтоб посмотреть много, должна быть предоставлена такая возможность», - заключил Андрей Пронин.