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Как первоклассник чувствует себя Дмитрий Месхиев перед постановкой комедии «Академия смеха»

«Чувствую себя первоклассником», - так кинорежиссер, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев прокомментировал в интервью «Российской газете» свое состояние перед дебютом в качестве театрального режиссера.

Напомним, он планирует поставить в Псковском драмтеатре комедию современного японского драматурга, сценариста, актера и режиссера Коки Митани «Академия смеха».

«Это новое для меня дело, берусь за него с осторожностью, - сообщил Дмитрий Месхиев. - Честно говоря, страшновато, ответственность большая. Хотя очень интересно попробовать. Чего я только ни делал: не только снимал кино, рекламные ролики и музыкальные видеоклипы, был режиссером и продюсером многих концертов Сергея Курехина "Поп-механика". Но в театре еще не ставил. Плавать умею, но вхожу в другую воду. Чувствую себя первоклассником».

Хотя, по его словам, «многие кинорежиссеры брались за театральные постановки и наоборот: театральные - снимали фильмы, можно вспомнить Григория Козинцева, Ингмара Бергмана, Андрея Кончаловского».

Также Дмитрий Месхиев рассказал о других спектаклях, планирующихся к показу в Псковском драмтеатре. «Надеемся, что будет ставить пьесу братьев Пресняковых "Пленные духи" Айрат Абушахманов, главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. На постановку пьесы Дмитрия Данилова "Свидетельские показания" приглашен Семен Серзин (создатель петербургского "Невидимого театра"), недавно он переехал в Москву. Выпустим спектакль Веры Поповой "Дни Победы", который нам не удалось показать зрителю ко Дню Победы из-за пандемии», - рассказал худрук театра.