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Ольга Любимова ожидает мощного эффекта от объединения псковского и петербургского театров

Тема объединения двух театров - это тема, волнующая как региональную, так и федеральную повестки. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова сегодня, 14 октября, во время беседы с журналистами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Она также назвала сам процесс объединения «очень тонким».

«Эффект от этого всегда очень мощный, и хочется, чтобы он был положительным», - добавила министр.

Ольга Любимова отметила, что для зрителей важно, чтобы это изменение принесло пользу театру. Кроме того, министр культуры выразила благодарность Андрею Турчаку за содействие в данном вопросе.

«Сам факт объединения, безусловно, важен, но за ним стоят и экономические преобразования, которые позволят увеличить зарплату, добавить новые, яркие названия в репертуар, сделать более зрелищным, мощным декорационный цех, разнообразить сценографию постановок», - пояснила министр и добавила, что вопрос объединения очень долго обсуждался в Москве.

В свою очередь глава Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что министерство культуры «всегда остается надежным партнером» для региона.

«Для нас это особая ответственность. У нас около 5 тысяч объектов культурного наследия, мы входим в пятерку по количеству таких объектов в стране, в том числе у нас есть объекты, охраняемые ЮНЕСКО. Нужно прикладывать недюжинные усилия, чтобы все это восстанавливать, привести в тот вид, который будет интересен и нашим туристам, и гостям из-за границы», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Добавим, что министр культуры прибыла в регион по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.