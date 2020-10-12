Ольга Любимова ожидает мощного эффекта от объединения псковского и петербургского театров

Тема объединения двух театров - это тема, волнующая как региональную, так и федеральную повестки. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова сегодня, 14 октября, во время беседы с журналистами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Она также назвала сам процесс объединения «очень тонким».
«Эффект от этого всегда очень мощный, и хочется, чтобы он был положительным», - добавила министр.
Ольга Любимова отметила, что для зрителей важно, чтобы это изменение принесло пользу театру. Кроме того, министр культуры выразила благодарность Андрею Турчаку за содействие в данном вопросе.
«Сам факт объединения, безусловно, важен, но за ним стоят и экономические преобразования, которые позволят увеличить зарплату, добавить новые, яркие названия в репертуар, сделать более зрелищным, мощным декорационный цех, разнообразить сценографию постановок», - пояснила министр и добавила, что вопрос объединения очень долго обсуждался в Москве.
В свою очередь глава Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что министерство культуры «всегда остается надежным партнером» для региона.
Добавим, что министр культуры прибыла в регион по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.