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Александр Заболотный: В моей голове нет деления спектаклей на детские и взрослые

Художественный руководитель Псковского областного театра кукол Александр Заболотный не делит спектакли, которые ставит, на детские и взрослые. Его постановки ориентированы и на тех, и на других. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя спектакль «Прыгучий мышонок», премьера которого состоялась на прошлой неделе.

Александр Заболотный поставил этот спектакль по индейской легенде племени чейеннов. «Мне всегда нравилась эта культура, музыка, в течение нескольких лет я ее слушаю. Наши артисты мне помогли, сподвигли меня на эту постановку. Я прочитал эту легенду - мне понравилось и пришлось написать пьесу и поставить спектакль в сжатые сроки», - рассказал гость студии.

Он не считает спектакль «Прыгучий мышонок» детским или взрослым. «Потому что я никогда не ставил целью делать спектакль либо только для детей, либо для взрослых. Всю свою сознательную режиссерскую жизнь я ставил спектакли и для тех, и для других, и со временем родителей в фойе театра кукол серьезно поубавилось — они все в зале. А чисто для взрослых мне как-то не очень нравится. В моей голове нет деления спектаклей на детские и взрослые. Они не могут делиться», - поделился Александр Заболотный.

В то же время он считает эту постановку «странной и неожиданной» для себя. «Он грустноватый и мне самому было как-то не очень комфортно его делать. Или наоборот комфортно. Может, мне надо было всю жизнь этим заниматься. А я все ставил веселенькие, бесшабашные спектакли, которые взрослым тоже нравились», - рассказал худрук театр кукол.

«На самом деле я немного хороших спектаклей в Пскове поставил. Очень мало, честно признаюсь», - добавил он.

Спектакль «Прыгучий мышонок» в областном театре кукол можно будет увидеть 25 октября в 12.00 и 16.00, а также 29 октября в 18.00.