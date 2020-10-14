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Большим событием для региона назвал Андрей Пронин победу псковской артистки в «Золотой маске»

Победа артистки Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дарьи Чураевой в театральной премии «Золотая маска» - это невероятный, очень большой успех театра. Такое мнение высказал арт-директор театра Андрей Пронин.

«Это невероятный, очень большой успех театра, награда не только замечательной актрисы Даши Чураевой, но и всего спектакля в целом, это признание продуктивности наших общих усилий по развитию и обновлению театра. Это большое культурное событие и для театра, и для региона. Переполняет чувство радости и гордости!» - прокомментировал Андрей Пронин.

Напомним, актриса получила награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Марьи Антоновны, дочери городничего, в спектакле «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского. Премьера спектакля состоялась в 2018 году на псковской сцене.

Отметим, что это первая «Золотая маска» в истории как Псковского театра драмы, так и всего региона.