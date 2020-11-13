Сцена / Из первых уст

«Собственной персоной» Дмитрий Месхиев. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Ключевая тема, которую с ним обсудил ведущий Максим Костиков, - победа артистки Псковского драмтеатра в престижной театральной премии «Золотая маска». Напомним, Дарья Чураева стала лауреатом премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Марьи Антоновны в спектакле Петра Шерешевского «Ревизор».

Что означает для псковского театра победа в главной театральной премии? Открывает ли это перед театром новые перспективы? Когда пройдет вручение «Золотой маски» и в каком формате? Будет ли это событие как-то отмечаться на региональном уровне? Подробнее на эти вопросы и другие вопросы ответил Дмитрий Месхиев.

В рамках эфира также обсуждался широкий круг вопросов, связанных с деятельностью Театрально-концертной дирекции и Псковского драмтеатра: процесс объединения Псковского и Александринского театров под новым брендом «Национального театра России», судьба традиционных проектов Псковского драмтеатра и будущее Театрально-концертной дирекции.