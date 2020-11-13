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Дмитрий Месхиев: Я б не хотел, чтобы получение «Золотой маски» превратилось в головокружение от успехов

«Я б не хотел, чтобы получение премии "Золотая маска" превратилось для Псковского драмтеатра в головокружение от успехов», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Надо успокоиться и продолжат работать, и надо постараться не упасть в грязь лицом после таких забавных взлетов», - заметил он.

Напомним, 10 ноября стало известно о победе актрисы Псковского драмтеатра Дарьи Чураевой в театральной премии «Золотая маска». Она получила премию в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль Марьи Антоновны в спектакле Петра Шерешевского «Ревизор».

«Золотую маску» планируется повесить в фойе театра. «Если Даша позволит. Или сделаем копию», - сообщил на эфире Дмитрий Месхиев.

Отметить победу коллектив театра планирует уже после карантина. Власти региона пока еще не поздравили театр с победой. «Поздравлений от властей я не слышал — хотя, может, они готовят что-то грандиозное», - заключил он.

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