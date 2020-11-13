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Дарья Чураева хочет сниматься в кино, но театр для нее в приоритете

Актриса Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дарья Чураева, ставшая лауреатом театральной премии «Золотая маска», сообщила, что хотела бы сняться в кино.

В ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Псковской Ленты Новостей, она призналась, что ее несколько пугает такая возможность, так как кино - это другой мир, отличный от театра. «Но мне хотелось бы выйти из зоны комфорта и попробовать новое, а получится или нет - посмотрим, что из этого выйдет», - сказала актриса.

Вместе с тем, она отметила, что важнейшим искусством для нее все же является театр. В числе ролей, которые она мечтает сыграть, - Шен Те в спектакле «Добрый человек из Сезуана», Альма в пьесе Теннесси Уильямса «Лето и дым». «Много чего хочется, - сказала актриса. - А, может, приедет к нам режиссер, который предложит роль, о которой я даже не думала. Я вообще хочу играть».

Как отметил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, из того, что он мечтал снять, будучи студентом в 26 лет, не снял ничего. «Не каждый хороший театральный артист может сниматься в кино, - сказал он. - Есть блестящие театральные артисты, которые беспомощны в кино, и есть те, кто погружается в кино, как рыба в воду. Я честно скажу, не знаю, от чего это зависит. Но кто-то входит в кадр, как будто он на съемочной площадке жил всю жизнь, а кто-то сковывается. Некоторым артистам нужен длительный процесс, чтобы раскрыться».

Дарья Чураева сообщила, что рада полученной премии, но для нее главное по-прежнему - работа. «Да, это приятно, престижно, - пояснила она свою позицию. - К тебе столько сразу внимания, но ты не становишься сверхартистом, нельзя просто сесть и показывать всем "Золотую маску". Я рада, что у меня теперь есть эта награда, но внутренне я не могу сказать, что она сделала во мне сверхизменения, и я успокоилась».