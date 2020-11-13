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Псковский театр не будет менять репертуарную политику после объединения с Александринкой

После объединения с Александринским театром Псковский драмтеатр не будет менять прежнюю репертуарную политику. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Мы нашу репертуарную политику менять не будем, и это была одна из основных позиций при объединении. По нашей договоренности с художественным руководителем Национального театра мы будем согласовывать друг с другом репертуар, чтоб не было дублирования, но какого-то шефства над нашей репертуарной политикой, конечно же, нет», - рассказал гость студии.

По слова Дмитрия Месхиева, Псковский драмтеатр будет ставить и классические спектакли, и спектакли «для другой публики». Однако он рекомендовал зрителям заранее получать представление о спектакле, на который собираются идти, чтоб он не стал для них неожиданностью.

«Не нравится тебе современный спектакль - так не иди. Иди на традиционный спектакль. Они идут в нашем театре и собирают своего зрителя. Считаю, что всегда интереснее, когда на сцене происходит что-то разное, а не только классические постановки. Хотя я тоже не против нафталина, но пусть расцветают все цветы», - привел метафору Дмитрий Месхиев.

Кроме того, он пообещал возродить прежние проекты Псковского драмтеатра, которые потом были свернуты: «Молоко и сено», «Ветка», «Киноклуб» и другие. «Считаю, это важные культурологические проекты для псковского региона, да и в принципе для культуры маленьких гордов. Проектом "Ветка", например, заинтересовались во многих городах. Не хочу комментировать, почему это ушло — это случилось не моей воле, и новый губернатор тут не при чем. Но я уже веду переговоры и обещаю, что будут возрождены проекты "Киноклуб", "Молоко и сено", "Тропы". Это важная позиция, которую нужно развивать, и это будет развиваться в рамках театра», - резюмировал он.