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Самыми яркими детскими воспоминаниями поделился Дмитрий Месхиев

Своими самыми яркими детскими воспоминаниями поделился заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев со слушателями радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Я родился в «ленфильмовском» доме, с раннего детства видел двор, где ездили всякие машины, не зная, что это двор «Ленфильма». Когда стал подростком, все это стало неинтересным, я был далеко от кинопроизводства», - рассказал гость студии. Самые яркие детские воспоминания у него связаны с разными сценами, которые снимались в его присутствии.

«Фильм «Звезда пленительного счастья» снимал мой отец. Я присутствовал на съемках казни декабристов, их вешали. И там были каскадеры, веревки... Мне было интересно, как это они падают, и с ними ничего не происходит. Съемки проходили у Петропавловской крепости, там собралась большая толпа горожан, всем было интересно. В фильме снимался Янковский, а я был внутри заграждения и очень этим гордился», - рассказал Дмитрий Месхиев.

В дом его родителей приходило много знаменитостей, начиная с Алексея Баталова и заканчивая Василием Ливановым, с которыми отец Месхиева дружил и работал. «Приходило много разных гостей — как постоянных, так и спонтанных. Но у меня не было какой-то гордыни, что я знаю какого-то известного человека. И сейчас тоже к этому спокойно отношусь», - отметил кинорежиссер.

Напомним, в одном из своих интервью в СМИ Дмитрий Месхиев рассказывал: «Я рос трудным подростком и не собирался работать в кино. Родители буквально запихнули в свою профессию - боялись, что попаду в тюрьму. Поэтому сразу же на полгода отправили в экспедицию».

В рамках сегодняшнего эфира кинорежиссер прокомментировал свои слова. «Это сложный момент. Сказать, что я бунтовал — нет, конечно. Мне была просто интересна эта жизнь, меня она захватила. Мне было интересно быть, как мне казалось, свободным, есть, что я хочу, пить, что хочу, шататься, где хочу. Тогда мне это казалось интереснее, чем нормальная человеческая жизнь, и слава богу, благодаря кинематографу я от этого отдалился и ушел», - отметил он и также рассказал, в какую «экспедицию» его отправили родители. «21 апреля 1981 года я пришел на «Ленфильм», а 6 мая меня отправили в Дагестан на съемки фильма «Тайна Синих гор», где отработал пять месяцев».