Сцена / Из первых уст

Дмитрий Месхиев рассказал, как научный коммунизм привел его к отчислению из ВГИКа

Заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист Дмитрий Месхиев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассазал, за что его несколько раз пытались отчислить из ВГИКа, где он учился на режиссерском факультете у Марлена Хуциева, а один раз даже отчислили на несколько дней.

«По тем предметам, которые касались професии, я занимался неплохо. Что касается предметов, которые мне не нравились, я им и вообще не занимался толком», - рассказал гость студии, назвав среди таких предметов «научный коммунизм».

«Меня за это много раз пытались отчислить. А один раз даже отчислили на несколько дней, но мой мастер Марлен Хуциев меня вернул. Он очень нежно ко мне относился, хотя бывали с ним сложные отношения — у меня еще были остатки нехорошего характера, но, видимо, он во мне что-то видел и защищал от неудовлетворительных оценок. Мне исправляли их на «тройки», и я оставался учиться», - отметил Дмитрий Месхиев.

На тот момент он не понимал, что Марлен Хуциев хочет для него хорошего будущего. «Но мне было приятно, что он меня спасал - значит что-то во мне такое есть. А когда учишься, тебе кажется, что ты самый лучший, особенно все студенты-творцы считают, что они все гении и знают больше, чем дяденьки, которые их обучают», - пояснил кинорежиссер.

Уже спустя время, столкнувшись с работой, Дмитрий Месхиев, по его словам, понял, зачем были нужны те вещи, которые во ВГИКе казались ему ненужными. «Знание музыки, истории, литературы - очень важная вещь, хотя с этим тоже нельзя перебирать, потому что, как говорится, излишние знания приводят к оскудению ума», - заключил он.