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Дмитрий Месхиев: Псковская область для меня - важное место, вторая Родина

«Псковская область для меня - важное место, вторая Родина», - сообщил заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист Дмитрий Месхиев. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он рассказал, почему псковский регион имеет для него такое большое значение.

«У меня бабушка из Псковской бласти, много времени здесь провел и даже в школу одно время ходил в Новоржевском районе, пока родители были в экспедиции. Для меня это важное место. Даже не малая Родина, а вторая. Потому что я очень любил эти места и по сей день люблю. Они для меня даже более родные, чем Санкт-Петербург», - рассказал кинорежиссер.

Яркие воспоминания у него связаны и с Псковом. «Я приезжал сюда с отцом, когда он жил в Пскове и снимал в Изборске «Звезду пленительного счастья». Было лето, каникулы. Я помню, мы жили в гостинице «Октябрьская» и ходили, как мне тогда казалось, очень далеко к Кремлю купаться», - отметил гость студии.

Спустя годы, когда он затеял съемки «Американки», Дмитрий Месхиев понял, что будет снимать фильм именно в Пскове. «Волей случая я познакомился с художником Александром Стройло, который помог нам все выбрать. С тех пор 25 лет прошло и мы неразлучно дружим и работаем», - добавил он.

Кинорежиссер также считает Псковщину «благодатным краем» для киносъемок. «Близость границы, разная натура, разная природа, реки, озера. Здесь можно снять все, что угодно - тайгу, вплоть до саванны», - пояснил Дмитрий Месхиев.

От артистов, которые снимались в его фильмах, кинорежиссер слышал о Псковщине только хорошее. «Сложно сказать, переняли они от меня любовь к Псковской области или нет, но Константин Хабенский во время съемок «Своих» купил здесь дом, много лет ездил сюда, в том числе инкогнито, и его мама провела в этом доме много лет. Потом дом продали. Не знаю, любовь это или нет. Любовь к местам - это все-таки внутренние вещи, индивидуальные», - рассказал Дмитрий Месхиев.

Свои планы на будущее в Псковской области он связывает только с театром.