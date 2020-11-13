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Органичен, не застенчив и фотогеничен - Месхиев перечислил таланты Алексея Севастьянова

«Алексей Севастьянов — хороший парень, поэтому к нему надо хорошо относиться», - сообщил заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист Дмитрий Месхиев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя актерский талант депутата Псковского областного Собрания, который снялся в 17 фильмах.



Алексей Севастьянов в роли адъютанта полковника Бороздина, фильм Дмитрия Месхиева «Батальонъ», 2014 год

«Леша Севастьянов снимался у меня в первый раз в начале 2000-х. А помню я его еще с первого "Брата" (где он играл бандита — ред.). Алексей Балабанов тоже снимал меня на рынке как одного из представителей Закавказья, но меня "вырезали". Поэтому Лешу я хорошо помню, давно знаю», - рассказал Дмитрий Месхиев.

«Леша очень обаятельный и харизматичный, несмотря на то, что он не самый фигуристый парень на свете. У него удивительное природное обаяние, которым он умело пользуется, и правильно делает. А в кино важную роль занимает как раз обаяние артиста», - отметил кинорежиссер.

По его словам, Алексей Севастьянов «органичен, не застенчив, забавен и фотогеничен». «Его любит камера, поэтому я с удовольствием его снимал. Леша Севастьянов хороший парень, поэтому к нему надо хорошо относиться», - заключил гость студии.