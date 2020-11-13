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Дмитрий Месхиев: Я взялся за съемки «Стены» ради спортивного интереса

Ради «спортивного интереса» взялся за съемки кинофильма «Стена» заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист Дмитрий Месхиев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, фильм был снят по одноименному роману Владимира Мединского и вызвал неоднозначную реакцию со стороны публики, в том числе критические отзывы. Дмитрий Месхиев согласился со справедливостью критики.

«И правильно сделали, что раскритиковали. Непросто было снять кинокартину по такой непростой литературе — из огромной книжки на 700 страниц нужно было сделать короткий сериал. Я бы справился с этой задачей, если б у меня было больше времени. А у меня его не было», - отметил кинорежиссер.

«Мне предложили снять фильм, мне стало интересно, может, из спортивного интереса. Литература вполне достойная, но это огромный роман, который надо было упростить и упаковать в четыре серии. Не могу сказать, что это сериал, за который мне стыдно и не спится по ночам, но и своей победой я назвать его не могу», - отметил Дмитрий Месхиев.

В эфире он также рассказал, что хотел бы еще поработать с актерами Андреем Смоляковым и Константином Хабенским.