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Сцена / Из первых уст

Наше все: какие концерты и проекты готовит Псковская филармония после карантинной тишины

19.01.2021 10:30|ПсковКомментариев: 1

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

В минувшую пятницу, 15 января, в официальном указе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появились слова, которые прозвучали как музыка. Да-да, в официальном документе для многих псковичей зазвучали сладкие звуки «Спящей красавицы» Чайковского, и гусельные перезвоны ансамбля русской музыки «Псков», и «Шехеразада» Римского-Корсакова. Вот, собственно, эти слова: «Возобновляется проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в зрительных залах и иных помещениях, имеющих посадочные места для зрителей. Исключением являются предприятия общественного питания. При этом наполняемость зала должна единовременно составлять не более 25% от общего количества посадочных мест».

Директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова рассказала Псковской Ленте Новостей о том, что ждет слушателей в новом старом филармоническом сезоне.

Пушкин и Высоцкий

- Елизавета, в афише филармонии, которая размещена на сайте, пока анонсированы только гастрольные концерты приезжих звезд. Когда после долгого затишья псковичи, наконец, смогут услышать выступления Псковского губернаторского симфонического оркестра?

- Мы ждали указ. Раньше времени ничего не планировали, решили: когда будет документ, тогда и начнем анонсировать мероприятия. В любом случае, молниеносно мы никого не сможем пригласить в зал. Даже 25% - это то количество билетов, которое нужно продавать, а продается сейчас все очень непредсказуемо, в связи с тем, что в зале долгое время было затишье. Мы сейчас будем отслеживать покупательскую зрительскую активность.

- Какое выступление станет первым после паузы?

- Это будет концерт «Восемь вопросов Пушкину», посвященный творчеству поэта. В нем примет участие губернаторский симфонический оркестр, солисты. Это будет не просто гала-концерт, а концерт с режиссерским решением, целая история. По сути это первый совместный проект Псковской филармонии и АНО «Псковконцерт». Билеты мы в ближайшие дни уже выложим в продажу. Должно получиться все очень здорово, красиво. Мы постепенно будем знакомить наших зрителей с тем, что их ждет, чтобы подогреть интерес, чтобы даже 25%-ная заполняемость была 100%-ной. Я думаю, что проблем не будет.

- Уже есть понимание, когда пройдет концерт?

- Да, мы планируем два показа 6 февраля.

- Кто выступит в роли режиссера?

- Это Виктор Высоцкий, оперный режиссер из Санкт-Петербурга, он сотрудничает с Мариинским театром. Мы планируем продолжать работу с ним также в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры.

Продолжение следует

- Значит, стартуем 6 февраля. А что ждет псковского слушателя дальше?

- Мы планируем дальнейшие концерты. Наверняка это будут не прокатные мероприятия, а выступления, которые мы будем делать своими силами. Здорово, что в последние несколько лет нам удалось достигнуть достаточно высокого уровня проведения этих мероприятий и сформировать большой интерес наших зрителей к нашим проектам, иногда даже больший, чем к концертам приезжих артистов. Филармония своими силами сейчас будет оживлять, обновлять афиши БКЗ.

- В марте, по традиции, пройдет Фестиваль русской музыки?

- Да, наши постоянные зрители уже наверняка заметили в афишах ряд концертов в рамках фестиваля: это и балет «Спящая красавица» в исполнении Имперского русского балета в сопровождении оркестра, и выступление ансамбля «Псков» - этот концерт мы планировали представить еще в прошлом марте, но все отменилось.

- Что ждет прокатные концерты, даты проведения которых пришлось переносить?

- Все, что касается прокатных мероприятий, скорее всего, будет переноситься: концерты с очень большой себестоимостью невозможны при 25%-ной загрузке зала. В целом могу сказать, что мы уже рады и 25%. Мы сейчас настолько истосковались по нашим зрителям, музыканты очень хотят выйти на сцену, мечтают о концертах и аплодисментах в финале концертов. Для нас указ о возобновлении зрелищных мероприятий в регионе - это хорошая новость. Начнем потихоньку работать.

Планы на лето

- Наверняка вы уже задумывались и о том, чем порадовать псковичей этим летом?

- Я думаю, что максимальная наполняемость возможна как раз в формате open-air. Сейчас кипит работа по подготовке Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Мы обязательно организуем наши традиционные события лета - и «Золото Вены», и «Лавандовую ночь». Думаю, мы придумаем интересный фестиваль, связанный и с террасой отеля «Покровский», и с Покровской башней.

Более того - в планах есть Фестиваль русской народной музыки, во главе которого встанет Ольга Алексеева, художественный руководитель ансамбля «Псков». Пока все в проекте, но мы будем стараться реализовывать эту идею. Филармонией многое сделано для формирования устойчивого интереса жителей к классической музыке, теперь параллельно будем заниматься и народной музыкой, восстанавливать гусельную школу, которая когда-то гремела на всю страну. Надеюсь, нам удастся вновь провести фестиваль «Музыка на воде».

- Что бы вы хотели сейчас сказать псковскому зрителю?

- Мы просим наших любимых зрителей отнестись с пониманием к тому, что мы выкладываем мероприятия в ручном режиме, с небольшим запасом времени для того, чтобы успеть сходить в кассу. Делаем мы это по объективным, не зависящим от нас причинам. Приходите - отмен на ближайшее время не планируется! Я, сотрудники филармонии, оркестр - все мы очень ждем встречи с вами. Мы рады работать для вас и очень просим, чтобы вы после очень сложного периода тишины нас поддержали.

Беседовала Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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