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Дмитрий Месхиев: Федерализация — не конец Псковского драмтеатра, а лишь начало

Получение Псковским драмтеатром федерального статуса — это не конец, а лишь начало. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев, рассказывая, как должна измениться жизнь учреждения после того, как оно вошло в состав Национального драматического театра России (Александринского театра).

«Многое изменилось, но не в худшую сторону. Мы стали подчиняться министерству культуры, а Национальному драматическому театру подчиняемся косвенно, потому будем являться самостоятельной творческой единицей. Филиал филиалу рознь. Есть те, которые в полном подчинении, а есть те, которые в полной свободе. Мы в полной свободе, мы сохранили свою творческую и финансовую независимость: сами формируем репертуар, сами получаем бюджет через Национальный театр», - пояснил гость студии.

Дмитрий Месхиев подчеркнул, что самое главное — сохранить творческую независимость театра. «В данном случае у нас абсолютное взаимопонимание. Мы сами сформировали репертуар этого года, практически сформировали репертуар на 2022 год, и даже имеем задел на подготовку контрактов на 2023 год. Поэтому не надо пугаться слов и считать, что федерализация - это конец Псковского театра. Я-то как раз считаю, что это начало Псковского театра. Не просто новая страница в истории, а колоссальный рывок вперед», - сказал худрук Псковского драмтеатра.

«Теперь мы сможем делать спектакли совершенно другого уровня. Теперь у нас есть возможность работать с большими серьезными режиссерами, строить серьезные декорации», - добавил Дмитрий Месхиев. Раньше у псковского театра были иные организационные и финансовые возможности.

Напомним, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра) с 1 января 2021 года. Также псковскому театру возвращено историческое - название Народный дом им. А. С. Пушкина.