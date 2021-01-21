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«Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 января. Гость студии — директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова.

Насколько активно в филармонии раскупаются билеты после разрешения продажи? Сколько времени понадобится псковичам, чтобы психологически вернуться в зал? Чем порадует слушателя первый после паузы концерт - «Восемь вопросов Пушкину»? В чем будет заключаться перезагрузка Дней пушкинской поэзии и культуры и ребрендинг ансамбля «Псков»? Сохранятся ли в репертуаре полюбившиеся псковичам и гостям города проекты областной филармонии?

Подробнее об этом и многом другом рассказала Елизавета Барышникова.