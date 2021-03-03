Худрук Александринки верит в положительный результат объединения с псковским театром

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин прокомментировал объединение с Псковским театром драмы. В интервью «Фонтанке» он ответил на вопрос, не повлечет ли этот пример слияния новую волну «оптимизаций» без всяких художественный оснований, по формальному признаку.
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«Ну, опасность есть всегда, тем более, когда речь идет о нашем русском национальном характере. Глупостей у нас всегда предостаточно. И в случае положительного результата нашего объединения с Псковской драмой, а мы, естественно, на него рассчитываем, иначе зачем было объединяться, кому-то действительно может взбрести в голову снова бездумно создавать так называемые "колхозы". Всякое бывает, - сказал Валерий Фокин. - Идея объединения может прийти кому-то в голову в любой момент. Но надо понимать, что подобное объединение может иметь положительный результат только в одном случае, если за ним стоит художественная программа. Если ее нет, и объединение происходит только из экономических целей, то тут обязательно будут проблемы, и с такими объединениями надо бороться. А тем, кто опасается, я могу только сказать, что не надо смешивать божий дар с яичницей, а надо держать руку на пульсе и стараться пресекать объединения с чисто экономической целью: в культуре они не сработают».
В свете развития Александринки как национального театра он считает конструктивной и важной идею создания организации, которая бы объединила национальные театры России. «Ассоциация национальных театров России — это приоритетная для меня вещь. Я вижу в этом объединении возможность построения конструктивного фундамента для развития национальных театров и в эстетическом, и в государственном отношении. У нас в этом смысле страна уникальная — у нас не один, как в других странах, у нас много национальных театров: не четыре, не пять и даже не десять, а гораздо больше».
По его словам, Александринка вместе с Псковской драмой планирует в марте или апреле провести заседание в Петрозаводске - собрать руководителей максимального количества национальных театров и утвердить декларацию, первый документ для создания Ассоциации.
«На мой взгляд, это направление театрального развития в нашей многонациональной стране необходимо и в эстетическом, и в политическом смысле. Это совершенно не исключает объединения режиссеров. Гильдия, конечно, тоже должна работать», - подчеркнул Валерий Фокин.