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Мастер живописи на воде Ольга Каурова: Шоу эбру – это магическое действо

01.04.2021 12:37|ПсковКомментариев: 0

10 апреля впервые в Пскове зрители увидят уникальный концерт «Лебединое озеро», в котором сюжет легендарного балета Петра Чайковского оживет на поверхности воды. В преддверии концерта мы пообщались с художником водной анимации Ольгой Кауровой, которая является одним из первых мастеров в России, кто вывел технику эбру на новый уровень.

 

- Ольга, могли бы вы объяснить, что такое эбру, как если бы вы рассказывали о нем человеку, который первый раз слышит об этом?

- Все мы знаем, что вода – это источник жизни, лежащий в основе всего сущего. Это элемент, дарующий мудрость, спокойствие и гармонию. Вода – это великая стихия, загадочная и до конца не познанная.

Сейчас я предлагаю вам познать еще одну из множества тайн воды – это естественный холст, на котором создаются неповторимые, живые и красочные картины «Эбру». Искусство «Эбру» имеет древнюю историю, и это не просто нанесение красок на поверхность воды, и закрепление результата на бумаге. «Эбру» – это целая философия. В основе лежит использование правильных природных форм и преобразование их в удивительной красоты мотивы. Помимо результата, наиболее важен сам процесс, который, как и все восточное, чудесный и завораживающий.

Эбру или водная анимация – искусство рисунка на воде, называемое «турецким мраморированием».

Сначала рисунок создается на поверхности воды, а затем переносится на бумагу или ткань.

Мастер создает свои работы на специальном световом оборудовании, создавая на ваших глазах красочные, «живые» картины.

В эбру используются только материалы природного происхождения. Все краски и инструменты художник готовит самостоятельно. Вода имеет киселеобразную консистенцию, которую ей придает смола Гевены. Гевена – это горная колючка, произрастающая в южных странах. Летом из его стеблей выжимают смолу, сушат на солнце и с ее помощью загущают воду.

Краски состоят из природных минеральных и растительных пигментов. Иногда на приготовление одного цвета у мастера может уходить до 6 часов непрерывной работы. Пигмент перетирается на большой мраморной плите, после чего разбавляется водой и бычьей желчью, благодаря которой краска держится на поверхности воды. Традиционно эбру – это искусство декорирования бумаги или ткани. Но, как и все в этом мире, оно развивается. Эбру в формате шоу появилось совсем недавно. Я стояла у истоков становления эбру в России и являюсь одной из первых мастеров, которые начали развивать данное направление. Шоу эбру – это магическое действо, завораживающее своей плавностью и динамикой одновременно. Это принципиально новое направление, не оставляющее равнодушным ни одного зрителя.

- Вы в совершенстве владеете этой древней живописной техникой. Расскажите, как вы познакомились с таким способом создания картин и какие секреты есть у художников, умеющих рисовать в технике эбру?

- У меня нет профессионального образования, но я тяготела всегда к искусству. Классической технике рисования я училась всегда сама по книгам, пробовала себя в разных направлениях. Однажды мне на глаза попался видеоролик, где турецкий мастер рисовал красками по поверхности воды. Меня настолько это впечатлило, что в поисках информации пришлось даже подучить турецкий язык. В России тогда об этой технике не слышали. Сначала это было просто хобби. А потом меня заметили, предложили выставить свои работы, провести мастер-класс, дальше уже стали делать шоу-программы. Мастер по технике эбру – в моем случае даже не профессия, а призвание. Я получаю огромное удовольствие от своей работы!

- Что будет, если при создании шедевра дрогнет рука художника?

- Руки мастера, действительно, должны быть как у хирурга! Точность движений крайне важна. Но, как я уже говорила: вода – стихия непостоянная, и, даже если вся программа отточена, в процессе может произойти что угодно, от мастера не зависящее. Влажность помещения, пыль, летающая в воздухе, температура – все может поменять структуру воды и красок. Поэтому нужно уметь мгновенно сориентироваться и подстроиться под материалы. Ну и, конечно же, импровизация! Порой внешние факторы могут направить на создание неожиданного шедевра!

- Псковские зрители впервые познакомятся с этой древней техникой рисования на воде, а у вас уже большой опыт участия в концертах, шоу, проектах. Поделитесь, как обычно зрители реагируют на столь необычные картины и какие впечатления остаются от увиденного?

- Реакция зрителей – это то, ради чего я создаю свои программы. Здесь мне хочется оставить недосказанность, чтобы каждый гость смог почувствовать что-то свое, возможно это удивит, возможно появится непонимание, как это сделано, а возможно кто-то просто «залипнет» на образы. Каждый раз после концерта я с удовольствием общаюсь с публикой, отвечаю на вопросы.

- Ваши пожелания псковскому зрителю в преддверии концерта.

- Я желаю отпустить все мысли и полностью погрузиться в атмосферу концерта. Насладиться музыкой, иллюстрациями и волшебной историей о любви!

«Лебединое озеро» 10 апреля, суббота. Начало 16.00, 18.00

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский

Мастер живописи на воде Эбру – Ольга Каурова

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Подготовлено пресс-службой Театрально-концертной дирекции Псковской области

Теги: #ТКД #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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