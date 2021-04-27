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Дмитрий Месхиев: Модель Театрально-концертной дирекции исчерпала себя в Пскове

Модель объединения театрально-концертных учреждений под началом единой дирекции исчерпала себя в Пскове, несмотря на успех во многих странах мира. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове выразил Дмитрий Месхиев, худрук Псковского театра. С начала этого года театр под его началом покинул Театрально-концертную дирекцию Псковской области, войдя в состав Национального драматического театра России. В составе дирекции остаются филармония и театр кукол.

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«У филармонии сильный, креативный и продвинутый директор, в театре кукол компания и так была самодостаточная. С моей точки зрения, идея единой дирекции для псковского региона не очень актуальна. Каждый хочет пойти в самостоятельно плавание, даже отдел спецпроектов, который занимается фестивалями и мероприятиями, - выразил уверенность Дмитрий Месхиев, возглавлявший ТКД с момента ее создания в конце 2014 года и до начала 2018 года. - Как поступят власти, им решать, на то есть экономическая целесообразность. Создание таких дирекций очевидно выгодно».

В ходе эфира был также затронут вопрос взаимодействия с новым руководителем областного комитета по культуре Ольгой Тимофеевой, возглавлявшей ТКД до недавнего времени.

«С Ольгой Александровной мне будет комфортно работать, - считает Дмитрий Месхиев, - она была моим замом. Мы хотим участвовать в культурной жизни региона не только как театр, но и как организаторская площадка. Рад буду совместно работать с комитетом по культуре и особенно с Тимофеевой».