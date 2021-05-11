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Хуго Эрикссен: Эмоциональный ожог — то, ради чего мы идем в театр

«Эмоциональный ожог — то, ради чего мы идем в театр», - такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове театральный режиссер Хуго Эрикссен, комментируя свои ожидания по поводу реакции псковского зрителя на спектакль «Смерть Тарелкина», который он поставил с труппой Псковского драмтеатра.

Во-первых, он считает, что сегодня деление зрителей на столичных и провинциальных неактуально. «Мы живем в настолько глобализированном мире, что при желании можно найти в интернете любую информацию», - отметил гость студии, добавив, что сегодня «насмотренность зрителя диктуется уже не географией, а его энтузиазмом и внутренней заряженностью».

Наряду с этим Хуго Эрикссен подчеркнул, что относится к зрителям с большим уважением. «Я отношусь к зрителю как к равному себе собеседнику. Я никогда не считал, что зритель глупее меня и чего-то не поймет. Я отношусь к нему с большим уважением, но это не отменяет того, что наш диалог может быть острым и конфликтным», - сказал режиссер. При этом он пояснил, что иногда позволяет себе в постановках какие-то жесткие вещи, но не для того, чтобы намеренно нервировать и эпатировать зрителя, а для того, чтобы «донести нерв произведения» и его содержание.

«Эмоциональный ожог — то, ради чего мы идем в театр, и иногда он достигается некими радикальными способами», - заключил Хуго Эрикссен.