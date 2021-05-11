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Хуго Эрикссен: Учить жизни никого не надо, кроме своих детей

«В сценическом пространстве никто никого поучать не должен», - такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове театральный режиссер Хуго Эрикссен.

По его словам, мнение о том, что режиссер своей постановкой должен чему-то учить зрителя, - «изначально какая-то дурная снобистская позиция». «В конце концов, кто я такой по сравнению с человеком, который заплатил деньги и пришел в зал, чтобы учить его жизни? Это устаревшая и неправильная позиция. Учить жизни никого не надо, кроме своих детей», - полагает гость студии.

Театр, на его взгляд, «необходим с одной целью — чтобы создать концентрацию смысла на некий промежуток времени». «Смысл жизни по разным причинам рассеян. Театр, кино или другой вид искусства - это точка сборки, когда мы получаем концентрат в очень сжатый период времени, и, если я вдруг захочу вернуться к фундаментальным вопросам и ощутить пульсацию бытия, за этим следует идти в театр», - поделился мнением Хуго Эрикссен.

«Не научить, а напомнить людям о важных субстанциальных вещах, - это то, во что я верю, а в педагогику людей, которые зачастую гораздо менее морально совершенны, чем зрители, но при этом мнят себя жрецами сцены и хотят проповедовать - в это я не верю», - резюмировал режиссер.