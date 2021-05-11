Псковская артистка Ирина Смирнова: Я ошеломлена всем случившимся со мной

Актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Ирина Смирнова прокомментировала получение звания заслуженной артистки России.

«Я ошеломлена всем случившимся со мной! Конечно, это успех всего театра! Я признательна руководству театра – художественному руководителю Дмитрию Месхиеву, арт-директору Андрею Пронину. Это стало возможным благодаря их усилиям и заботе о нас. Безусловно, ничего бы не было без участия и поддержки моих коллег, без их таланта, без работы каждого нашего сотрудника. Эту радость я разделяю со всем театром», – приводит слова актрисы пресс-служба театра.