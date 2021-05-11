Псковская артистка Ирина Смирнова: Я ошеломлена всем случившимся со мной

Актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Ирина Смирнова прокомментировала получение звания заслуженной артистки России.
В труппе Псковского театра драмы состоят два народных артиста России, шесть заслуженных артистов России. Народный артист России Юрий Новохижин и заслуженный артист России Виктор Яковлев получили также звания заслуженных деятелей искусств Псковской области. Также в труппе состоит заслуженный работник культуры Сахалинской области. Две артистки театра являются лауреатами Национальной театральной премии «Золотая маска».