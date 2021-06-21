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Андрей Носков пояснил, в чем заключаются проблемы российского кино

Объективной проблемой российского кинематографа актер театра и кино, режиссер Андрей Носков назвал «яму», образовавшуюся в постсоветское время, когда российское кино перестало существовать. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«В течение 10-15 лет в постсоветское время кино не создавалось вообще. Мы утратили операторские, осветительские и другие школы, важные для производства кино. Тогда мы стали сильно увлекаться голливудско-европейскими тенденциями, стали "слизывать". Но, когда заимствований становится слишком много, - это уже глупо», - сказал актер.

По его словам, заимствование может быть этапом тренинга для режиссеров, но никак не целью создания фильма. Кроме того, Андрей Носков считает, что у российского кино нет достаточной, созданной режиссерами, среды фильмов конкретных жанров.

Еще одной проблемой молодых режиссеров он назвал цель заявить о себе посредством кинематографа. «Режиссеры сейчас хотят самовыразиться, но искусство - не предмет самовыражения. Это не перформанс и не инсталляция», - подчеркнул Андрей Носков.

Также актер осветил проблему недостаточной начитанности и «насмотренности» сценаристов: «Современные молодые сценаристы часто пишут сценарии уровня КВН. Это, конечно, любопытный спектр, но жаль, что у нас развит только он».

При этом Андрей Носков высоко оценил операторскую школу России. По его словам, часто бывает так, что «оператор побеждает режиссера», и работа второго ценится меньше.

«Я, и как актер, и как режиссер, люблю рассказывать истории. В сегодняшнем кино мне не хватает именно игровых историй, таких, которые делал Смоктуновский. Он мог предстать зрителю и в качестве Гамлета, и в качестве героя фильма "Берегись автомобиля". Сейчас же режиссеры набирают типажи и заставляют актеров вести странное псевдодокументальное существование в кадре. Я же выступаю именно за игровое кино», - резюмировал Андрей Носков.