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Елизавета Барышникова: Празднование 1000-летия Усвят планируется провести в конце августа

Празднование 1000-летия Усвят планируется провести в конце августа. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

«Филармония, Псковконцерт, Театрально-концертная дирекция и администрация Псковской области проделали огромную работу по подготовке к празднованию 1000-летия поселка. Конечно, услышать новость об отмене празднования на этих выходных было психологически очень тяжело. Но мы привыкли работать во время пандемии в условиях постоянных отмен и переносов», - сказала Елизавета Барышникова.

Организаторы фестиваля разработали масштабную программу для гостей, и в нее входит не только концерт Пелагеи. Поэтому отменять праздник не будут, его перенесут - предположительно, он состоится в конце августа. «Пока рано говорить о конкретных датах. Но мы надеемся на лучшее. До сих пор филармонии удавалось реализовывать то, что планировалось», - резюмировала Елизавета Барышникова.