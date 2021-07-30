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Местами было жарко — Николай Хондзинский о прошедшем сезоне в филармонии

Главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 18 августа поделился мнением о прошедшем в филармонии сезоне.

«Этим летом местами было жарко! Каждое мероприятие, что не вспомни, - событие! На Днях пушкинской поэзии и русской культуры у нас была музыкальная постановка, затем - балетный гала-концерт. Фестиваль "На страже мира. Александр Невский" прошел с большим шлейфом резонанса. Недавно прошли традиционные концерты на террасе отеля "Покровский". К каждому концерту нужно отдельно идти, готовиться, все продумывать. Здорово, что и слушатели относятся так же серьезно», - сказал Николай Хондзинский.

Через несколько дней в Пскове пройдет фестиваль «Музыка на воде». Главный дирижер оценил его как встречу с замечательными солистами.

«В этом сезоне мы слышали много позитивных отзывов от приезжих солистов как о программах концертов, так и о нашей псковской филармонической атмосфере. Наша атмосфера - это причина, по которой многие приезжают к нам, и это приятно», - добавил Николай Хондзинский.