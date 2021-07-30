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Филармонии требуется капитальный ремонт — Николай Хондзинский

Псковской филармонии требуется капитальный ремонт. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Следуя новому дизайн-коду города Пскова, руководству филармонии пришлось отказаться от вывесок на фасаде здания, рассказал Николай Хондзинский.

«Теперь псковичи могут увидеть филармонию в ее натуральной красоте. С афишами у нас вышла ситуация как в мультфильме - "от этой картины очень большая польза - она дырку в стене закрывает". Так и афиши 19 на 5 метров скрывали фасад филармонии. Надеюсь, скоро здесь проведут капитальный ремонт, ведь филармония - это единственный такой культурный центр в нашем регионе», - добавил главный дирижер оркестра.

Он сказал, что считает вопрос эстетки одним из центральных в вопросе ремонта филармонии. «Все, что связно с музыкой, должно быть красиво - и афиши, и залы, и стулья, и даже форма гардеробщиков», - пояснил свою позицию Николай Хондзинский.

На предложение радиослушательницы о расширении сцены филармонии он ответил, что это идея неплохая, но и здесь есть свои нюансы. «Мы не сможем расширить сцену за пределы здания. Это как установить шкаф-купе в соседнюю квартиру. Однако провести капитальный ремонт было бы здорово», - сказал главный дирижер.