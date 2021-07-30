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Псковская филармония омолодила свою аудиторию — Николай Хондзинский

Псковской филармонии удалось омолодить свою аудиторию. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

«Мы перебили тенденцию, что на концерты ходят только люди старшего поколения. Этим псковская филармония отличается от филармоний других, в том числе крупных городов. Наша аудитория быстро омолаживается, это показывают последние фестивали и мероприятия. Пусть это не школьники 15-17 лет, но в целом такая тенденция есть. Приятно видеть, что молодые люди понимают: музыка позволяет двигаться во всех направлениях жизни, может помочь что-то понять и даже разобраться в себе», - подчеркнул Николай Хондзинский.

Кроме того, главный дирижер оркестра выразил беспокойство по поводу музыкальных вкусов подрастающего поколения.

«У меня вызывает тревогу то, чем увлекаются дети 10-12 лет. На человеке всегда сказывается то, что он слушает. Может быть не сейчас, но позже это отразится на культуре, морали и этике поколения. Это все было и раньше, всякое было всегда, но к нему не было такого открытого доступа, как сейчас», - пояснил Николай Хондзинский.

Также он отметил, что для современного слушателя музыка все чаще становится фоном, а не осознанным выбором. Однако сегодняшняя публика слушает классическую музыку, пусть и в фоновом виде, гораздо чаще, чем в советские времена, резюмировал гость студии.