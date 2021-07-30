Псковская филармония омолодила свою аудиторию — Николай Хондзинский

Псковской филармонии удалось омолодить свою аудиторию. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.
Кроме того, главный дирижер оркестра выразил беспокойство по поводу музыкальных вкусов подрастающего поколения.
«У меня вызывает тревогу то, чем увлекаются дети 10-12 лет. На человеке всегда сказывается то, что он слушает. Может быть не сейчас, но позже это отразится на культуре, морали и этике поколения. Это все было и раньше, всякое было всегда, но к нему не было такого открытого доступа, как сейчас», - пояснил Николай Хондзинский.
Также он отметил, что для современного слушателя музыка все чаще становится фоном, а не осознанным выбором. Однако сегодняшняя публика слушает классическую музыку, пусть и в фоновом виде, гораздо чаще, чем в советские времена, резюмировал гость студии.