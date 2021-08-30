Андрей Пронин: Не нужно пытаться «втюхивать» зрителю то, что ему противно

Не нужно пытаться «втюхивать» зрителю то, что ему противно, заявил арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Псковский драматический театр планирует развиваться в следующих сезонах, сейчас он находится только в начале пути, убежден Андрей Пронин.
Одним из спектаклей, про который не было отрицательных отзывов, Андрей Пронин назвал «Пиковую даму». Вводить тенденции нужно аккуратно, необходимо уважать зрителя и прислушиваться к нему, подчеркнул арт-директор.