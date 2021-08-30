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Андрей Пронин: Не нужно пытаться «втюхивать» зрителю то, что ему противно

Не нужно пытаться «втюхивать» зрителю то, что ему противно, заявил арт-директор Псковского драматического театра Андрей Пронин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Псковский драматический театр планирует развиваться в следующих сезонах, сейчас он находится только в начале пути, убежден Андрей Пронин.

«Мы не радикальный театр, который разрушает все каноны. Меня вообще многие молодые коллеги считают консерватором. Тем не менее, я надеюсь, что мы достигнем новых трендов, но не черепашьим ходом, как двигались все это время. Должны быть спектакли, которые поделят зал и вызовут дискуссии. Поставить спектакль, который понравится всем, трудно, но мы будем стараться», - сказал арт-директор театра.

Одним из спектаклей, про который не было отрицательных отзывов, Андрей Пронин назвал «Пиковую даму». Вводить тенденции нужно аккуратно, необходимо уважать зрителя и прислушиваться к нему, подчеркнул арт-директор.