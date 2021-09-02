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Ассоциацию национальных театров создадут в России

О создании Ассоциации национальных театров рассказали в Псковском драмтеатре участники пресс-коференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ассоциация национальных театров начнет свое официальное существование на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, где будет принят устав организации, рассказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.



Объединение 42 национальных театров России в единую организацию позволит гастролировать театрам, которые ставят пьесы на родном языке, по другим регионам России.



Особо интересны такие спектакли могут быть для русскоговорящих зрителей, которые смогут познакомиться с культурным богатством России через языки малых народов, подчеркнул директор Александринского театра Сергей Емельянов.