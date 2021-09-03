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Профессор Московской консерватории о концерте «Ночь в башне»: Всякая музыка обнажает автора

Один из ведущих современных композиторов, профессор Московской государственной консерватории Юрий Абдоков, чье произведение прозвучит на концерте «Ночь в башне» 11 сентября, почтит своим присутствием псковских зрителей. В преддверии этого события Юрий Абдоков рассказал о сотрудничестве с выдающимися музыкантами Аяко Танабе и Львом Серовым, назвал исполнителей, о которых может мечтать любой автор, и поделился своей сокровенной связью с городом Псковом.

- Юрий Борисович, на концерте «Ночь в башне» Государственный струнный квартет имени Михаила Глинки исполнит Струнный квартет №3 вашего сочинения. Безусловно, лучшая награда для композитора – когда его произведения исполняют и слушают. А вот, что испытывает сам композитор, слушая свои произведения в исполнении именитых коллективов?

- Я не вижу принципиальной разницы между чувствами автора, который слышит свое сочинение в исполнении очень известных или начинающих музыкантов. Важен не статус и общественный резонанс, не громкое имя, а профессионализм экстра-класса, чувство стиля, стремление интерпретатора не просто грамотно иллюстрировать исполняемую музыку, а чувствовать в ней то, что называют скрытой реальностью.

Квартетная литература грандиозна. Конечно, интереснее работать с мастерами, знающими, чем в этом уникальном жанре Бетховен отличается от Шуберта, Мясковский от Шостаковича, Барток от Бриттена, Борис Чайковский от Вайнберга…

Всякая музыка, условно говоря, обнажает автора – подлинность его чувств и мыслей, но мне кажется, что именно струнный квартет обладает свойствами отражать самое сокровенное, интимное. В квартете, в отличие, например, от театральной музыки, почти невозможно скрыть безъязычие, спрятаться за вербальным или живописным декором. В каком-то смысле – это исповедальный жанр, даже если автор этого и не осознает…

- Расскажите, как давно вы сотрудничаете с квартетом имени Глинки? Какие были совместные проекты?

- С замечательными музыкантами Квартета имени Глинки я знаком давно. Примариус квартета Аяко Танабе – первая исполнительница многих моих сочинений, включая написанные специально для нее. Это феноменальной тонкости музыкант, умеющий читать, как говорят, в строку и между строк. Ей почти ничего не нужно объяснять, понимание с полуслова. То же могу сказать о Льве Серове – одном из лучших наших альтистов. С ним мы как-то даже записывали мою музыку к анимационному фильму. Очень увлекательная была работа.

Приоткрою секрет по части проекта, который может стать мировой сенсацией: именно Квартету имени Глинки предстоит впервые исполнить и записать отроческие квартеты гениального Бориса Чайковского. В настоящее время я редактирую авторские рукописи, готовя их к исполнению и публикации. В общемировой квартетный канон входят шесть изданных «взрослых» квартетов Бориса Чайковского, но никто еще не слышал его ранних опусов для двух скрипок, альта и виолончели. С одним из них 16-летний автор поступил в Московскую консерваторию, исполнив партитуру на рояле в ансамбле со Святославом Рихтером.

Есть у меня идея записать полную квартетную антологию Виссариона Шебалина – крупнейшего русского композитора ХХ в. Уверен, что эта грандиозная по сложности работа по силам лишь таким великолепным ансамблям как Квартет имени Глинки…

- Кто еще исполняет ваши произведения?

- По счастью, мне очень повезло с исполнителями, которых, впрочем, по примеру моего великого учителя Бориса Чайковского, я никогда не искал специально. Как-то это естественно складывалось. Среди тех исполнителей, о которых может мечтать любой автор, могу назвать Камерную капеллу «Русская Консерватория» во главе с ее создателем Николаем Хондзинским. Это выдающийся коллектив мирового уровня. Мы прошли вместе огромный путь.

То же могу сказать об «Академии Русской Музыки» Ивана Никифорчина с ее уникальным репертуаром и фантастическим мастерством. Список исполнителей весьма объемен: от почивших Зары Долухановой и Евгении Шевелевой до самых молодых и ярких музыкантов наших дней. Достаточно вспомнить Александра Митинского, который исполнил недавно в Берлинском Концертхаусе премьеру моей «Хоральной Постлюдии» для альта с оркестром, посвященную памяти Рудольфа Баршая…

- Юрий Борисович, вы впервые посетите Псков? Какие у вас ожидания от концерта?

- В Пскове буду впервые, и это очень волнительно. С этим дивным городом меня связывает не только интерес к его уникальной истории, архитектуре, восхитительным ландшафтам. В Пскове жил, писал свои последние книги и нашел вечное упокоение изумительный русский писатель Владимир Курносенко, которого я, используя эпитет Мравинского, смею назвать своим братом по дням. Псковская земля дышит в его чудных книгах. Я знаю и люблю эти книги, а стало быть, и Псков мне дорог не как туристу. Нам не пришлось встретиться при жизни писателя, хотя мы хорошо знали друг о друге, но в том мире, который объемлет звук и слово, границ нет, все связано и неизбывно…

О псковской публике слышал восторженные отзывы многих московских коллег. Думаю, после нескольких концертных сезонов, которые провел в древнейшем русском городе Николай Хондзинский, псковичи стали строже и требовательнее во всем, что касается академической музыки, и это замечательно. Ожидания? О них трудно говорить, когда исповедь предпочитаешь проповеди, когда твоя музыка впервые будет звучать там, где в чем-то очень важном формировалась твоя душа. Волнительные ожидания…

Напомним, концерт «Ночь в башне» состоится в субботу, 11 сентября, в 23.00.

Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области